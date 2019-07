Ideagen bestätigt mit starken Jahresergebnissen beständiges Wachstum über ein Jahrzehnt

London (ots/PRNewswire) -- Umsatzplus von 29%- EBITDA steigt um 30%- Software as a Service (SaaS) steigt um 63%- Kräftiges internationales Wachstum durch neue globale Kunden undAusweitung des Geschäfts in den USA und in Südostasien- Solide Performance aus ÜbernahmenIdeagen, ein in Großbritannien ansässiges globalesSoftwareunternehmen, hat heute (Mittwoch, 17. Juli) mit derVeröffentlichung seiner ungeprüften Jahresabschlusszahlen für das am30. April 2019 endende Geschäftsjahr ein Jahrzehnt an sukzessivemWachstum bestätigt.Das mit Hauptsitz in Nottingham ansässige Unternehmen wies erneuteinen Anstieg bei Umsatz und EBITDA von jeweils 29% auf 46,7 Mio. GBPbzw. von 30% auf 14,3 Mio. GBP aus.Ideagen konnte außerdem starke Umsätze für Software as a Service(SaaS) mit einem Plus von 63% auf 13,7 Mio. GBP verzeichnen, undsetzt damit seinen strategischen Wandel in Richtung SaaS-basiertesGeschäftsmodell fort.Wiederkehrende Umsätze machten 67% des Gesamtumsatzes aus, währenddie jährlichen wiederkehrenden Umsätze (Annual Recurring Revenue,ARR) um 44% auf 36,4 Mio. GBP stiegen.Ben Dorks, CEO von Ideagen, erklärt: "Wir freuen uns, mitteilen zukönnen, dass wir unsere Ziele in diesem Jahr erreicht haben und dieglobale Präsenz der Gruppe, insbesondere in den USA, deutlichverbessern und ein weiteres Jahr mit starkem Umsatz- undGewinnwachstum abschließen konnten, das durch eine ausgezeichneteCash-Generierung gestützt wird."Wir haben exzellente Fortschritte erzielt, insbesondere mit dendrei im Laufe des Jahres abgeschlossenen Akquisitionen, die unserProduktportfolio gestärkt haben. Dies hält uns in einer gutenAusgangsposition, um Kunden zu unterstützen und die bedeutendenMarktchancen zu nutzen."Es gab eine Reihe von operativen Highlights, insbesondere imZusammenhang mit der Performance der von Ideagen akquiriertenUnternehmen.Das im September 2018 übernommene InspectionXpert hat 900Fertigungskunden in den USA, solides IP, wachsende wiederkehrendeSaaS-Umsätze und eine Plattform für das Wachstum in Nordamerikagebracht.Das irische SaaS-Unternehmen Scannell Solutions bot Ideagen dieMöglichkeit, seine Angebote für Monitoring und Auditierung im Marktfür Umweltgesundheit, Sicherheit und Qualität (Environmental Health,Safety and Quality; EHSQ) zu beschleunigen.Die Übernahme von Morgan Kai Ltd - mit 20,5 Mio. GBP die bislanggrößte von Ideagen getätigte Akquisition - hat 400 Kunden gebrachtund das Internal Audit-Geschäft von Ideagen verdoppelt.David Hornsby, Ideagens Executive Chairman, ergänzt: "Die Gruppehat alle wichtigen finanziellen und operativen Ziele für das Jahrerreicht oder übertroffen, einschließlich der Ziele für Umsatz,Ertragskraft, organisches Wachstum, Cash-Generierung undKundenbindung."Diese Ergebnisse werden durch Ideagens erstklassige Kundenbasis,starke globale Reichweite, ein hervorragendes Produktangebot undunser bewährtes und effektives Managementteam untermauert. Dies sinddie ersten Ergebnisse, die wir nach der Ernennung von Ben Dorks zumVorstandsvorsitzenden im Mai 2018 bekannt gegeben haben, und derVorstand ist sehr glücklich über die unter der Leitung von Benerzielten Fortschritte".www.ideagen.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/718966/Ideagen_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/947950/Ideagen_CEO.jpgPressekontakt:Joseph O'Brien+44 (0) 1629699100+44 (0) 7916131501joseph.obrien@ideagen.comOriginal-Content von: Ideagen Plc, übermittelt durch news aktuell