Idea Lacus bietet mit IDEA MATCH eine Plattform für Ideenaustausch und Vermittlung

Bruckmühl Deutschland (ots) - Das deutsche Unternehmen Idea Lacus bietet mitseinem neuen Web-Service IDEA MATCH nun eine Plattform zur Vermittlung von Ideenzwischen Ideen-Gebern und Investoren.Die Geschäftsidee könnte effektiver nicht sein: Auf der neuen Plattform IDEAMATCH des deutschen Unternehmens Idea Lacus können Personen ihre Ideen rund umneue Produkte, Service-Angebote sowie Technologien und digitale Anwendungenkostenlos veröffentlichen. Die Ideen werden verschiedenen Kategorien zugeordnet.Zudem können Ideen-Geber die Art der gewünschten Kooperation angeben - vomVerkauf der Idee, über eine Partnerschaft für Crowdfunding bis hin zurLizenz-Vergabe oder Franchising.IDEA MATCH stellt den Kontakt zwischen Ideen-Gebern und Ideen-Nehmern her. Dassind Hersteller, Investoren und Entwickler, die auf der Suche nach geeignetenIdeen bzw. Beteiligungsmöglichkeiten sind. Alle weiteren und nähereVerhandlungen finden dann zwischen den beiden Parteien selbst statt."Als innovatives Unternehmen ist es uns wichtig, dass tolle Ideen nicht verlorengehen, nur weil man nicht über Kontakte und Möglichkeiten verfügt, diese adäquatzu vermarkten bzw. zu verkaufen. IDEA MATCH ist die ideale Lösung! Wir bieteneine Plattform, die es ermöglicht, einen geeigneten Interessenten für seineIdeen zu finden - weltweit.", so Managing Director John F. Schommer.Näheres unter https://www.idea-match.com/Kontakt:PressekontaktJohn F. SchommerManaging Director+49 1515 1652353contact@idea-lacus.eu