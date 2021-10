IdacorpAktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Kurs der Aktie Idacorp steht am 12.10.2021, 15:15 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 98.96 USD. Der Titel wird der Branche "Elektrische Dienstprogramme" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Idacorp einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Idacorp jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Idacorp-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Idacorp-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Idacorp vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 109 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 10,15 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (98,96 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Idacorp somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Idacorp. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Idacorp daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Idacorp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Idacorp beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,75 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,67) für diese Aktie. Idacorp bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.