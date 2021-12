Iconic Minerals Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Iconic Minerals-Kurs wird am 03.12.2021, 14:26 Uhr an der Heimatbörse Venture mit 0.215 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Edelmetalle und Mineralien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Iconic Minerals einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Iconic Minerals jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Iconic Minerals-Aktie beträgt dieser aktuell 0,22 CAD. Der letzte Schlusskurs (0.215 CAD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,27 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Iconic Minerals somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (0,21 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,38 Prozent), somit erhält die Iconic Minerals-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Iconic Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Iconic Minerals. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 36,36 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Iconic Minerals momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Iconic Minerals weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,98), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Iconic Minerals wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Iconic Minerals konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Iconic Minerals auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.