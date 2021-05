Iconic Minerals-Aktie: GD200 wird angelaufen!

Iconic Minerals – normaler Rückgang!

In den letzten Wochen kam es bei der Iconic Minerals-Aktie zu einem Rücklauf in Richtung der 0,10 EUR Zone. Dort ist ausreichend Unterstützung zu finden. Zum einen sehen wir Hochpunkte im Jahr 2020 und zum anderen kommt der gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 unterstützend zur Oberseite gelaufen. Spätestens also im Bereich von 0,10 EUR sollte es