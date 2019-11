"Ich wollte mit jeder Faser meines Herzens Schauspieler werden!" - Hansjürgen Fröhlich ist zu Gast im "Festival der Liebe"-Podcast (AUDIO)

München, Deutschland (ots) - Was wäre ein "Festival der Liebe"-Podcast ohneunsere "Festival der Liebe"-Hauptcharaktere? Ohne Zweifel unvollständig.Naheliegend, dass nun nach und nach auch Concierge, Hotel-Managerin, Liftboy undund und eingeladen werden. Also fangen wir doch einfach mit der Bestbesetzungan: Hansjürgen Fröhlich ist zu Gast - den "Festival der Liebe"-Kennern undLiebhabern durchaus besser bekannt als unser famoser Oberkellner Herr Frohsinn.Hansjürgen Fröhlich, äh Herr Frohsinn, nein Herr Fröhlich, ist aber nicht nurder liebenswürdige Garçon unseres Grandhotels in Bad Gastein. Nein, er ist 83heilige Jahre alt, und hat so viel erlebt und noch viel mehr zu erzählen und esumgibt jeden ein kleiner Zauber, der ihm dabei zuhören darf. Außerdem (obachtein Oberkellner-Insider für all diejenigen die bei der TELE 5 Theater-Tour dabeiwaren) studiert er jetzt auch Geschichte!Diese Folge wird Herzen treffen. Deshalb eine wärmste Empfehlung gleichreinzuhören in eine neue Folge!Auf Spotify, iTunes oder Soundcloud: soundcloud.com/festival_der_liebe/7-ich-wollte-mit-jeder-faser-meines-herzens-schauspieler-werden/s-nJcUAPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4446985OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell