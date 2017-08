"Ich will echte Gegner, keine Promis!" Steffen Henssler bringt sich in der Kampagne zu "Schlag den Henssler" in Stellung (FOTO)

Unterföhring (ots) -Der Mann weiß, was er will - und er ist bereit, im vielleichthärtesten TV-Duell Deutschlands alle Register zu ziehen! Ob alsRennfahrer, Boxer, Anzugträger oder Zauberwürfel-Tüftler: In derKampagne zu "Schlag den Henssler" - das erste Mal am 2. Septemberlive auf ProSieben - zeigt sich Sterne-Koch Steffen Henssler sovielseitig wie nie und verspricht: "So habt Ihr mich noch niegesehen! Macht Euch bereit für echte Gegner, keine Promis!" Die neuenTrailer laufen seit Samstag auf ProSieben, die bundesweitePlakat-Kampagne startet am 18. August.Bei "Schlag den Henssler" fordern jeweils drei unbekannteKandidaten den Star-Koch heraus. Das TV-Publikum bestimmt perTele-Voting, wer gegen Steffen Henssler antreten soll. In bis zu 15Spielrunden kämpft Henssler gegen seinen Gegner um mindestens 250.000Euro. Gewinnt Steffen Henssler, wandert das Geld in den Jackpot fürdie folgende Ausgabe. Moderiert wird "Schlag den Henssler" von Elton.Elmar Paulke kommentiert. Interessierte Kandidatinnen und Kandidatenkönnen sich unter www.schlag-den-henssler.de bewerben. Produziertwird "Schlag den Henssler" von Brainpool TV."Schlag den Henssler", am 2. September um 20:15, Uhr live aufProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentMichael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell