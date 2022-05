Ich werde diesen Investitionstipp weitergeben, bis ich blau im Gesicht bin

Wichtige Punkte

Die Wahl der richtigen Investitionen ist wichtig, um deine finanziellen Ziele zu erreichen.

Aber es ist auch wichtig, ein mächtiges Werkzeug zu deinem Vorteil zu nutzen.

Früher dachte ich, dass ein erfolgreicher Investor die Fähigkeit besitzt, Unternehmen zu analysieren und sie zu kaufen, wenn der Preis stimmt. Diese Dinge sind immer noch wichtig. Aber eines habe ich in den Jahren des Investierens gelernt: Du musst kein Experte in der Aktienempfehlung sein, um eine Menge Geld zu verdienen.

Wenn es dein Ziel ist, viel Geld zu verdienen, gibt es einen Schritt, der wichtiger ist als alle anderen, die du machen kannst. Und das ist ein Tipp, den ich immer wieder gerne weitergeben werde.

Fang früh an

Wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen, ist Zeit die mächtigste Waffe, die dir zur Verfügung steht. Und je mehr Zeit du deinem Geld gibst, um zu wachsen, desto einfacher wird es sein, im Laufe deines Lebens eine Menge Vermögen aufzubauen.

Stell dir vor, du weißt nichts über die Auswahl von Aktien und investierst stattdessen in einen S&P 500-Indexfonds. Der S&P 500 hat in der Vergangenheit eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10,5 % erzielt. Aber seien wir mal etwas konservativer und gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8 % für dein Portfolio aus.

Wenn du ab deinem 35. Lebensjahr jeden Monat 500 US-Dollar investierst, hast du im Alter von 65 Jahren etwa 680.000 US-Dollar. Das ist ein Gewinn von 500.000 US-Dollar – nicht schlecht.

Aber sieh dir an, was passiert, wenn du nur 10 Jahre früher anfängst, diese 500 US-Dollar pro Monat zu sparen. Wenn du dieselbe Rendite von 8 % erzielst, wirst du im Alter von 65 Jahren über 1,55 Millionen US-Dollar verfügen. Außerdem kannst du einen beeindruckenden Gewinn von 1,3 Millionen US-Dollar vorweisen.

Jetzt denkst du vielleicht: Wie ist das möglich? Wir reden hier nur von 10 zusätzlichen Jahren und zusätzlichen 60.000 US-Dollar, die du investiert hast.

Das ist das Schöne am Zinseszins. Wenn du dein Geld investierst und Gewinne in deinem Portfolio hast, kannst du diese Gewinne reinvestieren, um noch mehr zu wachsen. Und je mehr Jahre du dir dafür Zeit lässt, desto mehr Vermögen kannst du anhäufen.

Mach Sparen und Investieren von Anfang an zu einer Priorität

Ein wichtiger Grund dafür, dass so viele Menschen es nicht schaffen, schon in jungen Jahren zu sparen und zu investieren, ist, dass das Geld in ihren 20ern und 30ern knapper ist und die Versuchung, Geld auszugeben, größer ist (man denke an den Gruppenzwang). Aber eine der klügsten finanziellen Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen kannst, ist es, von klein auf zu sparen und zu investieren.

Möglicherweise musst du einige Opfer bringen, um schon in jungen Jahren Geld zum Sparen und Investieren zur Verfügung zu haben. Das könnte bedeuten, dass du dir eine Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner suchst, anstatt alleine zu leben, oder dass du einen günstigen Roadtrip machst, anstatt jedes Jahr zwei Wochen in einem Luxusresort zu verbringen. Es könnte auch bedeuten, dass du ein langweiliges altes Auto fährst, anstatt ein schöneres mit viel Schnickschnack.

Aber eines Tages könntest du für diese Opfer großzügig belohnt werden, also lohnt es sich, sie zu bringen – vor allem, wenn du mit Gewinnen von mehr als 1 Million US-Dollar auf deinem Anlagekonto rechnen kannst.

Der Artikel Ich werde diesen Investitionstipp weitergeben, bis ich blau im Gesicht bin ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 16.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022