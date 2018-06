Ich wär' so gerne Millionär! - Glücksmonat Juni und der Doppel-Jackpot machen das leichter (AUDIO)

Münster (ots) -Anmoderationsvorschlag:Er ist unfassbar begehrt und vor allem noch immer zu haben: DerMega-Jackpot von 90 Millionen Euro bei Eurojackpot. Der Traum vomgroßen Gewinn und einem sorglosen Leben geht damit noch einmal in dieVerlängerung. Und das ist nur die erste gute Nachricht! Warum sichdie Hoffnung gerade jetzt besonders lohnt und es selten so einfachwar, Millionär zu werden, verrät uns Helke Michael.Sprecherin: Seit Wochen warten 90 Millionen Euro auf einenglücklichen, neuen Besitzer und das sorgt mittlerweile sogar füreinen richtig prall gefüllten Doppel-Jackpot, erklärt Axel Weber vonEurojackpot.O-Ton 1 (Axel Weber, 17 Sek.): "Der Jackpot bleibt bei 90Millionen Euro stehen, bis er geknackt wird. Aber der Jackpot in derzweiten Gewinnklasse, der steigt in der Folgewoche eben wiedergewaltig an. Und in diesem Juni ist das schon zum dritten Mal derFall. Das heißt, Sie können Millionär werden, selbst wenn Sie nichtalle Zahlen richtig getippt haben."Sprecherin: Der Juni könnte also ein echter Glücksmonat werden -statistisch gesehen sieht es zumindest schon mal gut aus.O-Ton 2 (Axel Weber, 22 Sek.): "Seit 2012 gab es bereits 14Eurojackpot-Millionäre eben im Monat Juni. Und auch in diesem Jahrist es schon gelungen, eben in der Gewinnklasse zwei den Jackpotabzuräumen und Millionär zu werden. Das heißt, sich eben eine falscheZahl leisten und trotzdem Millionär werden. Und in der vergangenenWoche haben sogar gleich 28 Tipper die Million nur haarscharfverpasst."Sprecherin: Und dass sich das wiederholt, ist ziemlichwahrscheinlich.O-Ton 3 (Axel Weber, 21 Sek.): "Weil selbst die zweiteGewinnklasse einen so hohen Jackpot aufweist und dieGewinnwahrscheinlichkeit dafür so groß ist. Ich will Ihnen das mal imVergleich darstellen: Wenn Sie den obersten Gewinnrang, also die 90Millionen, knacken wollen, haben Sie eine Wahrscheinlichkeit von Einszu 95 Millionen. Im zweiten Gewinnrang können Sie aber auch schonMillionär werden bei einer Chance von Eins zu sechs Millionen."Abmoderationsvorschlag: Die unfassbare Jackpot-Phase hält alsoweiter an! 90 Millionen Euro warten auf einen glücklichen Gewinner.Und selbst in Gewinnklasse zwei kann man immer noch sagenhafte 24Millionen Euro absahnen (Stand: 22. Juni). Mehr Infos dazu finden Sieim Netz unter www.eurojackpot.dePressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberWeseler Str. 108 - 11248151 MünsterTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell