"Ich übe immer noch täglich Gitarre." Zum 70. Geburtstag spricht Otto Waalkes über sein Privatleben - exklusiv in "OTTO - Die Doku" am 23. Juli 2018 um 22:25 Uhr bei kabel eins (FOTO)

"Üben gehört dazu! Das nehme ich sehr ernst. Von nichts kommtnichts", findet Otto Waalkes nach jahrzehntelanger Erfahrung vor derKamera und auf der Bühne. Das Multitalent war Mitbegründer dermodernen deutschen Stand-Up-Comedy, Mitbewohner der berühmtestenWohngemeinschaft Hamburgs ("Villa Kunterbunt"), Filmemacher - und istabsoluter Perfektionist. Seinen 70. Geburtstag feiert kabel eins miteinem großen Sonderprogramm vom 19. bis 23. Juli 2018: mit den bestenFilmen von Otto Waalkes und einer exklusiven Dokumentation. In "OTTO - Die Doku" zeigt sich die Comedy-Legende so persönlich, ernsthaftund nahbar wie selten zuvor. Otto Waalkes spricht von seiner Kindheitin Emden, seinem Aufbruch nach Hamburg und wie er nach der Trennungvon Schauspielerin Eva Hassmann wieder Fuß fasste. Neben Otto WaalkesExfrau kommen unter anderem sein ehemaliger Mitbewohner UdoLindenberg, Jugendfreunde aus Emden, Comedian Oliver Pocher,Regisseur Sven Unterwaldt, BUNTE-Reporter Georg Seitz, FilmkomponistHarold Faltermeyer, Autor Bernd Eilert sowie seine Filmpartner UteSander, Jessika Cardinahl, Sara Nuru und Axel Stein zu Wort.Der große OTTO-Geburtstag bei kabel eins im Einzelnen:"Ice Age" Am Donnerstag, 19. Juli 2018, um 20:15 UhrAnimations-Komödie, USA 2002"Ice Age" (WH) Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 16:00 UhrAnimations-Komödie, USA 2002"OTTO - Der Film" Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 18:00 Uhr Komödie,D 1985"OTTO - Der neue Film" Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 20:15 UhrKomödie, D 1987"OTTO - Der Außerfriesische" Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 22:15Uhr Komödie, D/USA 1989"7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" Am Montag, 23. Juli 2018, um20:15 Uhr Komödie, D 2006"OTTO - Die Doku" Am Montag, 23. Juli 2018, um 22:25 UhrDokumentation, D 2018