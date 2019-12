"Ich trage einen großen Namen": erste Sendung mit Julia Westlake (FOTO)

Baden-Baden (ots) - SWR Ratesendung mit neuer Moderatorin / Sonntag, 5. Januar2020, 18:15 Uhr im SWR FernsehenAb 5. Januar 2020 zeigt das SWR Fernsehen die erste Folge der wöchentlichenRatesendung "Ich trage einen großen Namen" mit der neuen Moderatorin JuliaWestlake. Sie hilft dabei Fritz Frey, Stefanie Juncker und Dieter Kassel beimErraten des Namens einer berühmten Persönlichkeit. Über die erste Gesuchte derFolge sagen auch heute noch viele, dass sie sehr fehle. Erst mit fast fünfzigfand sie den Beruf, für den sie bekannt ist. Die zweite berühmte Persönlichkeitlebte in ihrem kurzen Leben in zwei Welten, sowohl innerlich als auch örtlich,und war beherrscht von einer großen Last. "Ich trage einen großen Namen" wirdsonntags, 18:15 Uhr, im SWR Fernsehen ausgestrahlt."Ich trage einen großen Namen" In der SWR Ratesendung "Ich trage einen großenNamen" werden in jeder Folge zwei Gäste, die mit einer berühmten Persönlichkeitverwandt sind oder eine enge Verbindung zu ihr haben, ins Studio eingeladen. Einwechselndes Team versucht anhand von Fragen den "großen Namen" der berühmtenPersönlichkeit zu erraten. Ist der Name erraten, gibt der Gast im Gespräch mitder Moderation private Einblicke in die besondere Beziehung zur berühmtenPersönlichkeit und ihr Leben.Die ModeratorinJulia Westlake: Vielen als langjährige Gastgeberin der "NDR-Talkshow" bekannt,moderiert sie das wöchentliche "Kulturjournal" sowie das "Bücherjournal" desNDR. Anfang der 90er Jahre begann sie parallel zu ihrem Studium der Germanistikund Politikwissenschaften ihre journalistische Laufbahn beim NDR in Hannover.1997 kam sie nach Hamburg, um dort für den NDR u. a. wöchentlich die "AktuelleSchaubude" zu moderieren. Mit Yared Dibaba war sie jahrelang für die Sendung"Die Welt op Platt" in der ganzen Welt unterwegs - immer auf der Suche nachdeutschen Auswanderern mit kuriosen und bewegenden Geschichten. 2007 bis 2019war sie Teil des Rateteams der SWR Sendung "Ich trage einen großen Namen". Sielebt in Hamburg und ist Mutter zweier Söhne.Sendung:"Ich trage einen großen Namen", Sonntag, 5. Januar 2020, 18:15 Uhr, SWRFernsehenInformationen und Bild unter: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/Neue-Moderatorin-Ich-trage-einen-grossen-Namen-erste-Sendung-mit-Julia-Westlak,swrfernsehen-ich-trage-einen-grossen-namen-julia-westlake-108.htmlFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4476652OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell