"Ich sitze pünktlich, aber mit etwas schmerzverzerrtem Gesicht auf Jettes Schokoladenkuchenstuhl." / WELT-Studiochef Steffen Schwarzkopf mit neuem Podcast "Inside USA" (FOTO)

Berlin (ots) -Steffen Schwarzkopf war weltweit im Einsatz. In der Tsunami-Regionin Thailand, an den Schauplätzen des Arabischen Frühlings und inKrisen- und Kriegsgebieten wie dem Irak, Afghanistan, Libyen undSyrien. Er berichtete nach den Terroranschlägen aus Paris und von denletzten US-Wahlen.Heute lebt der WELT-Studiochef samt Familie in der US-Hauptstadt:"2016 haben wir in Berlin die Tür zugemacht und sind nach Washingtongezogen. Wir, das sind meine Frau Julia und unsere zwei Kinder Tillund Jette, die mehr und mehr zu kleinen Amerikanern werden. Wie essonst so als Büroleiter in der Hauptstadt ist? Was mache ich tagein,tagaus? Wie arbeitet man als Journalist unter einem - doch, nun ja -ungewöhnlichen Präsidenten?"Eine Familie navigiert zwischen Arbeitsalltag und Hüpfburgen,Träumen und Albträumen. Steffen Schwarzkopf gibt Einblicke hinter dieKulissen des Washingtoner Politbetriebs und in das Amerika der ganznormalen Leute.Vor allem über das, was man im Fernsehen oder im Internet nicht zusehen bekommt, spricht er in seinem neuen Reporterpodcast "InsideUSA" ab jetzt regelmäßig.Erste Folge - Trump und der Playmobil-Seeräuber"Ich sitze pünktlich, aber mit etwas schmerzverzerrtem Gesicht aufJettes Schokoladenkuchenstuhl. Bin nämlich barfuß auf einenPlaymobil-Seeräuber getreten." In der ersten Folge seines neuenPodcasts berichtet Steffen Schwarzkopf, wie man den Spagat zwischennächtlichen Schalten, Recherche und Pressekonferenzen am Tag schafft,wenn Donald Trump nonstop Material für Nachrichten liefert. Wirerfahren wie die Hausarbeit so bei den Schwarzkopfs läuft und wofürder Hochstuhl von Jette im Einsatz ist."Inside USA" ist auf allen wichtigen Plattformen verfügbar.http://ots.de/TBwjFDDeezer, iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube (WELT)Pressekontakt:Kristina FaßlerSendersprecherin WELT01604798350kristina.fassler@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell