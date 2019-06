"Ich seh voll reich aus": 1LIVE Comedy-Session mit Dennis in Parookaville

Köln (ots) -Bereits zum zweiten Mal ist der WDR mit der 1LIVE Comedy-Session Teildes Parookaville-Festivals - Deutschlands größtemElectronic-Music-Festival in Weeze. In diesem Jahr trifft dort"Deutschlands berühmtester Berufsschüler" Dennis aus Hürth auf diegroßen Stars der internationalen DJ-Szene - und bringt am Sonntag,den 21. Juli, in zwei exklusiven Shows Teile seines Comedy-Programmsin die Madness City.Momentan tourt Dennis - "Ich seh voll reich aus" - durch den Sektor.Seine Freizeit nutzt der 21-jährige Hürther oft, um eine gute Zeit aneiner Tankstelle im Hürther Norden zu haben. Die verlässt er am 21.Juli, um an den Niederrhein zu fahren. Im Whacky Shack spielt er zweiexklusive 1LIVE Comedy-Sessions für die Festival-Besucher: 60 MinutenHighlights aus "Ich seh voll reich aus".Parookaville ist das größte Festival für elektronische Musik inDeutschland. Das Showkonzept umfasst eine komplette Festival-Stadtmit eigener Kirche, riesigem Pool, Beauty-Salon und der größtenFestivalbühne Europas. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter erneutmit 85.000 Besuchern.Tickets für die beiden 1LIVE Comedy-Shows gibt es für 5 Euro alsAdd-ons zu den Parookaville-Festival-Tickets.Show 1: Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr, Einlass 14.30 Uhr, Whacky ShackShow 2: Sonntag, 21. Juli, 17.30 Uhr, Einlass 17Uhr, Whacky ShackDie Highlights der 1LIVE Comedy-Session mit Dennis gibt es amMontagabend (22. Juli) von 19 bis 20 Uhr in 1LIVE zu hören.Mehr Infos gibt es auf 1LIVE.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Svenja SiegertWDR KommunikationTelefon 0221 220 7123svenja.siegert@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell