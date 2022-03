Ich nutze die Warren-Buffett-Methode, um FTSE 100-Aktien zu kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

In diesem Artikel möchte ich dir meine Meinung über das Erfolgsgeheimnis von Warren Buffett mitteilen. Außerdem erkläre ich dir, wie ich Buffetts Methoden anwende, um in diesem unsicheren Markt billige FTSE 100-Aktien zu kaufen.

Was ist die Buffett-Methode?

Im Gegensatz zu einigen seiner Konkurrenten war Buffett schon immer bereit, sein Wissen und seine Erfahrung kostenlos zu teilen. Wenn es ums Investieren geht, macht er immer wieder deutlich, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man ein paar einfache Dinge richtig macht.

Zunächst einmal solltest du nicht versuchen, Branchen vorherzusagen, die die Welt verändern werden. Buffett rät stattdessen, sich darauf zu konzentrieren, Unternehmen zu finden, die einen nachhaltigen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben. Zum Beispiel Unternehmen mit wertvollen Marken oder großen Netzwerken, die es neuen Wettbewerbern schwer machen, Marktanteile zu gewinnen.

Beispiele aus Buffetts eigenem Portfolio sind Konsumgüterunternehmen, der Schienenverkehr und Versorgungsnetze. Sie alle profitieren von zuverlässigen Cashflows und dauerhaften Vorteilen gegenüber kleineren Konkurrenten.

Buffett sagt, dass, wenn du „ein Portfolio von Unternehmen zusammenstellst, deren Gesamterträge über die Jahre steigen, […] auch der Marktwert des Portfolios steigen wird.“

Welche FTSE 100-Aktien würde Buffett kaufen?

Buffett ist bekannt für seine Vorliebe für Schnäppchen. Aber er möchte die Anleger daran erinnern, dass sie auf der Suche nach einem Schnäppchen nicht die Qualität opfern sollten.

„Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein passables Unternehmen zu einem wunderbaren Preis.“



Wenn er sich heute den FTSE 100 ansieht, wird er sich den Konsumgüterriesen Unilever genau ansehen (ein Unternehmen, das er vor einigen Jahren zu kaufen versuchte). Ich denke, er könnte sich auch für den irischen Konzern DCC und vielleicht für den Verpackungskonzern DS Smith interessieren. Alle diese Unternehmen haben derzeit mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, aber meiner Meinung nach haben sie alle gute Produkte, beeindruckende Vertriebsnetze und einen guten Ruf.

Wo könnte Buffett noch suchen? Eine mögliche Wahl wäre für mich die Lloyds Banking Group. Buffett ist ein großer Investor in US-Banken. Ich denke, der große Anteil von Lloyds am britischen Hypothekenmarkt könnte ihn ansprechen.

Das Geheimnis von Buffetts Erfolg

Es gibt viele Menschen, die das gleiche Wissen haben wie das Orakel von Omaha. Aber sie sind nicht alle so erfolgreich. Ich glaube, es gibt zwei Geheimnisse für Buffetts lang anhaltenden Erfolg.

Eine von Warren Buffetts bemerkenswerten Eigenschaften ist, dass er immer versucht, zu lernen. Buffett hat gesagt: „Die wichtigste Investition, die du tätigen kannst, ist die in dich selbst“. Sowohl Buffett als auch sein Partner Charlie Munger verbringen jeden Tag viele Stunden mit Lesen und Nachdenken.

Sie handeln nicht aufgrund der neuesten Nachrichten oder der Modeerscheinungen in den sozialen Medien.

Ich würde jedoch behaupten, dass Buffetts wahres Geheimnis – der größte Vorteil, den er hat – seine Beharrlichkeit ist. Seit über 55 Jahren wendet er konsequent die richtigen Investitionsmethoden an. Er hat Modeerscheinungen und Aufschwünge vermieden und auch in Zeiten von Börsencrashs weiter investiert.

Die meisten Menschen haben nicht diese Art von Geduld und Beständigkeit. Das führt oft dazu, dass ihre Ergebnisse leiden, weil sie die Richtung ändern oder zum falschen Zeitpunkt verkaufen.

Mein Plan ist es, weiterhin gute Aktien zu kaufen und die Nachrichten auszublenden. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise in den nächsten Jahren marktübertreffende Renditen erzielen kann.

