"Ich mach' Dich zur Mietze-Katze!" Paul Janke schießt gegen Lucas Cordalis vor dem Duell bei "Schlag den Star" - live auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -Dieses Duell hat's in sich! Bei "Schlag den Star" am Samstag aufProSieben treffen mit Lucas Cordalis und Paul Janke zwei Alpha-Männeraufeinander. "Ich freue mich auf mein Einzel-Date mit dem ,Bachelor'.Aber anstatt zu knutschen gibt's voll auf die Zwölf von mir",verspricht Lucas Cordalis im Vorfeld des Duells. Paul Janke kontert:"Gut gebrüllt, lieber 'Global Gladiator'-Löwe! Ich mach' Dich zurMietze-Katze!"Cordalis und Janke treten in bis zu 15 Runden im direkten Duellgegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei"Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. AlsMusik-Acts sind mit dabei: Stefanie Heinzmann ("Mother's Heart") undJoris ("Du"). Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de."Schlag den Star", am Samstag, 16. März, um 20:15 Uhr live aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell