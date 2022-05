Ich liebe solide Dividenden: Doch bei diesem Aktienkursverlauf kann ich auf eine Ausschüttung gut und gerne verzichten!

Es ist durchaus so, dass ich meinen Fokus auf solide Dividendenaktien gelegt habe. Doch ab und zu fallen mir Titel auf, wo für mich die Ausschüttung nicht mehr im Vordergrund steht. Dies hat dann meistens damit zu tun, dass alleine die bisherige Kursentwicklung für die Aktie spricht.

Denn wer möchte in seinem Depot nicht auch gerne Werte vorfinden, welche mit dreistelligen Kurszuwächsen glänzen? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Sache nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Anlegern eventuell etwas anders aussieht.

Und gerade jetzt, wo es an den Börsen mal wieder etwas turbulenter zugeht, sieht es in vielen Depots eventuell nicht mehr nach eitel Sonnenschein aus. Hier könnte es meines Erachtens Sinn machen, sich einmal Aktien anzuschauen, die trotz der diesjährigen Börsenschwäche eine beeindruckende Langfristperformance präsentieren können.

In diesem Zusammenhang ist mir die amerikanische Firma Edwards Lifesciences (WKN: 936853) aufgefallen. Ihren langfristigen Kursverlauf finde ich so beeindruckend, dass mir auch die fehlende Ausschüttung keinerlei Kopfzerbrechen bereitet.

Wer ist Edwards Lifesciences?

Edwards Lifesciences entstand bereits im Jahr 1956 und hat seinen Sitz in Irvine (Kalifornien). Gegründet wurde die Firma von Miles „Lowell“ Edwards und Albert Starr. Und zwar vor dem Hintergrund, dass Edwards damals ganz von der Idee eingenommen war, Patienten mit Herzerkrankungen zu helfen.

Die Forschungen waren schließlich auch erfolgreich und im Jahr 1960 konnte man mit der Starr-Edwards-Mitralklappe die weltweit erste künstliche Herzklappe vorstellen.

Über die Jahre hat sich Edwards Lifesciences zu einem globalen Unternehmen entwickelt. Mittlerweile ist es mit seinen circa 8.500 Mitarbeitern in rund 100 Ländern tätig. Und auf dem Gebiet der biologischen Herzklappen und Reparaturprodukte ist es heute sogar führend.

Langfristig aufwärts strebender Aktienkurs

Wenn also der Kursverlauf der Grund dafür ist, dass mich die Edwards-Aktie interessiert, obwohl sie keine Dividende ausschüttet, dann sollten wir hier also einmal etwas näher hinsehen. Aber eines kann man am Chartverlauf der Papiere auf jeden Fall erkennen. Nämlich, dass die Herstellung von Produkten zur Behandlung von Herzkrankheiten offensichtlich ein recht einträgliches Geschäftsmodell darstellt.

Auch die Edwards-Aktie ist von den diesjährigen Börsenturbulenzen nicht verschont geblieben. Auf einem Kursniveau von 100,52 US-Dollar 06.05.2022) notiert sie aktuell rund 22 % tiefer als Anfang Januar. Ihre Stärke wird aber durchaus sichtbar, wenn wir uns einmal die Ergebnisse verschiedener Anlagezeiträume etwas genauer anschauen.

Datum des Investments Anlagezeitraum Endergebnis 05.05.2017 5 Jahre 172,71 % 04.05.2012 10 Jahre 609,64 % 04.05.2007 15 Jahre 2.371,30 % 07.05.2002 20 Jahre 4.537,60 %

Quelle: https://ir.edwards.com/stock-information/default.aspx#calculator

Trotz der diesjährigen Kursschwäche kann die langfristige Performance der Aktie von Edwards Lifesciences meiner Meinung nach absolut überzeugen. Und beim Anblick der obigen Ergebnisse dürfte wohl jedem Langfristinvestor das Herz etwas höher schlagen. Denn schließlich belegen die Zahlen eindeutig, dass die Papiere in den letzten 20 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Kurszuwachs von 21,15 % erzielen konnten.

Und die Aussichten der Aktie?

Weltweit nimmt die Zahl der Patienten, welche aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen behandelt werden müssen, dramatisch zu. Eine immer älter werdende Bevölkerung und auch eine Verbesserung der diagnostischen Verfahren tragen maßgeblich zu diesem Umstand bei. Denn schließlich kann man durch diese Verfahren Krankheiten des Herzens sehr viel früher feststellen.

Die Wachstumsaussichten für Edwards Lifesciences sollten also weiter intakt sein. Und auch das Management des Medizintechnikers geht davon aus, im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg im unteren zweistelligen Bereich zu erreichen.

Der aktuell etwas gedrückte Kurs könnte sich also durchaus als Chance darstellen. Vor allem auch, wenn man sich die langfristige Entwicklung der Edwards-Aktie noch einmal anschaut. Hier sollte auch die fehlende Ausschüttung absolut kein Manko sein. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit dem Medizintechniker aus Kalifornien beschäftigen.

