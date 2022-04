Ich kaufe mehr von dieser Aktie, bevor es zu spät ist

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Realty Trust":

REITs sind eine großartige Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, ohne dass man selbst eine Immobilie besitzt.

Rechenzentrums-REITs sind im Moment ein besonders guter Kauf und es gibt ein explosives Unternehmen, das ich im Auge habe.

Meine Anlagestrategie ist ziemlich einfach und sieht in etwa so aus: Stelle eine vielfältige Mischung von Qualitätsaktien mit starkem Wachstumspotenzial zusammen und lass diese Aktien viele Jahre lang in Ruhe. Diese Strategie habe ich bei zahlreichen Tech-Aktien angewandt, die in den letzten zehn Jahren enorme Zuwächse erzielt haben, und an dieser Strategie halte ich auch weiterhin fest.

In diesem Jahr habe ich eine Reihe von REITs, also Real Estate Investment Trusts, in mein Portfolio aufgenommen. Was mir an REITs gefällt, ist, dass ich in Immobilien investieren kann, ohne selbst eine Immobilie zu besitzen.

Ich halte mich zwar nicht für besonders risikoscheu, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mut habe, Renditeobjekte zu besitzen und zu verwalten. Das birgt eine Menge Nachteile und eine Menge Arbeit, die ich mir ehrlich gesagt nicht zutraue – deshalb habe ich mich stattdessen mit REITs eingedeckt.

Anfang des Jahres habe ich Aktien von Digital Realty Trust (WKN: A0DLFT, 0,68 %) gekauft, als der breite Markt sich in einer Korrekturphase befand und die Aktien leicht verbilligt waren. Inzwischen sind die Aktien von Digital Realty Trust im letzten Monat um 10 % gestiegen. Aber ich würde aus einem wichtigen Grund immer noch gerne mehr davon kaufen.

Datenzentren könnten wirklich explodieren

Digital Realty Trust ist ein REIT, der ein umfangreiches Netzwerk von Rechenzentren besitzt. Um es klar zu sagen: Der Betrieb von Rechenzentren ist nicht ganz einfach. Diese Immobilien haben besondere Anforderungen, von der physischen Sicherheit bis zur Klimakontrolle. Und das ist mit Kosten verbunden. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Digital Realty Trust aus einem wichtigen Grund ein guter Kauf ist: Der Bedarf an Rechenzentren wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich explodieren.

Die Welt, in der wir leben, wird immer digitaler. Banken, Einzelhändler, der Gesundheitsbereich und andere Branchen verlassen sich immer mehr auf Daten – sichere Daten –, um zu funktionieren. Und da immer mehr Unternehmen im Zuge der Pandemie flexible Arbeitsmodelle einführen, bei denen die Mitarbeiter ihre Arbeit von verschiedenen Ecken des Landes und der Welt aus erledigen, brauchen diese Unternehmen eine Möglichkeit, Daten zu teilen, zu übertragen und zu speichern.

Genau deshalb bin ich davon überzeugt, dass Digital Realty Trust ein Unternehmen ist, das nur wachsen kann. Digital Realty Trust wurde 2004 gegründet und hat seine Präsenz im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Zurzeit betreibt das Unternehmen mehr als 290 Rechenzentren auf der ganzen Welt, und es sieht nicht so aus, als würde es langsamer werden.

Der Aktienkurs von Digital Realty Trust ist in den letzten fünf Jahren um über 29 % gestiegen. Das ist kein explosives Wachstum – vor allem, wenn es Tech-Aktien gibt, die im gleichen Zeitraum um 200 % oder mehr gestiegen sind. Aber genau das ist der Grund, warum ich jetzt mehr von Digital Realty Trust kaufen möchte – weil ich glaube, dass das Unternehmen sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat, und ich möchte einsteigen, bevor das passiert.

Eine anständige Dividende obendrein

Meine Anlagestrategie ist zwar nicht auf Dividenden ausgerichtet, aber ich halte sie für eine gute Sache. Mit einer jährlichen Dividendenrendite von 3,34 % ist Digital Realty Trust aus Sicht der Dividende nicht gerade der großzügigste REIT. Aber seine Dividendenrendite ist auch nicht zu vernachlässigen. Und da ich nicht auf die Dividenden angewiesen bin, kann ich das Geld, das mir zufließt, reinvestieren, um das Wachstum meines Portfolios zu fördern.

Solltest du Digital Realty Trust kaufen?

Es gibt viele REIT-Sektoren mit solidem Wachstumspotenzial, aber ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in Rechenzentren zu investieren. Da sich vom Einzelhandel bis zum Bildungswesen alles ins Internet verlagert, wird der Bedarf an Datenspeichern immer größer werden, und ich möchte diese Chance zum richtigen Zeitpunkt nutzen.

Der Artikel Ich kaufe mehr von dieser Aktie, bevor es zu spät ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 13.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht.

