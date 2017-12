Ich kann immer noch nicht glauben, dass Netflix im Jahr 2017 1,5 Milliarden US-Dollar für Originalinhalte ausgegeben hat

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Es braucht viel Geld, um einen Internet-TV-Dienst zu betreiben, der 100 Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt unterhält. Bis zum Abschluss der Buchhaltung für das Jahr 2017 wird Netflix (WKN:552484) etwa 8 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, gegenüber 6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Die Kosten für den Erwerb von Inhalten machen den Großteil dieser jährlichen Barausgaben aus. Aber Netflix‘ sprunghaft ansteigende Ausgaben für seine Eigenproduktionen sagen den Investoren alles, was sie über die Prioritäten des Managements wissen müssen.

Auf sich selbst wetten

Netflix hat sich für selbstproduzierten Content entschieden, aber von Anfang an wussten CEO Reed Hastings und sein Team, welches Potenzial es hier gibt. „Wir glauben, dass der 1. Februar ein entscheidender Moment in der Entwicklung des Internetfernsehens sein wird“, sagten sie zwei Wochen, bevor sie die erste Staffel von House of Cards veröffentlichten, um das Originalprogramm Anfang 2013 zu starten.

Bis dahin beschränkte sich das Portfolio von Netflix auf ältere Filme und Wiederholungen populärer Fernsehsendungen, die Netflix von anderen Content-Eigentümern lizenziert hatte. Der Hauptvorteil von Eigenproduktionen besteht darin, dass die Inhalte ausschließlich für den Streaming-Service bestimmt sind und dazu beitragen sollen, Mitglieder anzuziehen und zu binden.

Es stellte sich heraus, dass es eine kluge Wette war.

Nur vier Jahre nach Beginn dieses Experiments gehören die Netflix-Serien zu den beliebtesten Programmen im Fernsehen. Stranger Things war die Top-Show im Jahr 2016, laut Google. Und Netflix wurde 2017 für 20 Emmy Awards nominiert. Es hat sogar einige davon mit nach Hause genommen, unter anderem für Black Mirror, The Crown und Master of None.

Die Auswirkungen auf das Geschäft

Auszeichnungen sind schön für die Marke, aber der wirkliche Geschäftserfolg liegt in der Steigerung des Nutzerwachstums. In der Tat, wann immer Netflix seine vierteljährlichen Ziele übertrifft, wie mehrmals im Jahr 2017, gab es in der Regel eine Gruppe von exklusiven Shows, die dafür verantwortlich waren. Nach einem Rekordzuwachs von 5,3 Millionen Mitgliedern im dritten Quartal zitierte das Management zum Beispiel „starken Appetit auf unsere Originalserien und Filme“, um zu erklären, warum das Wachstum so weit über den prognostizierten 4,4 Millionen lag.

Es ist auch klar, dass das wachsende Portfolio an exklusiven Inhalten die Nutzer davon überzeugt, auch bei steigenden Preisen zu bleiben. Der durchschnittliche Nutzer zahlt jeden Monat mehr dank einer Mischung aus Preiserhöhungen und der Aufnahme von teuren High Definition- und Multistream-Plänen. Dennoch beschleunigt sich das Nutzerwachstum weiter.

Das ist die Zukunft

Netflix zahlt aber auch einen Preis für seine immer aggressiver werdende Wette auf Originalinhalte. Da diese Shows eine Vorab-Investition erfordern, übt die Strategie einen starken Druck auf den Cashflow aus. Daher ist das Unternehmen dabei 2,5 Milliarden US-Dollar dieses Jahr zu riskieren.





Netflix sollte kein Problem damit haben, eine Rendite auf diese Investition in den kommenden Jahren zu erwirtschaften, sobald die Shows und Filme die Produktion beendet haben und beginnen, ihre Server zu erreichen. In der Zwischenzeit muss das Unternehmen jedoch Schulden aufnehmen, um diese Initiative zu unterstützen.Der gesamte Streaming-Service wurde 2017 10 Jahre alt. Die ursprüngliche Content-Strategie von Netflix ist nur halb so alt, stellt jedoch die höchste Priorität des Managements dar. „Unsere Zukunft liegt größtenteils in exklusiven Originalinhalten“, sagte Hastings in seinem Aktionärsbrief für das dritte Quartal. Die Investoren sollten sich nicht wundern, wenn diese Ausgabenkategorie über die 1,5 Milliarden US-Dollar-Marke hinaus steigt. Angesichts der Rendite, die das Unternehmen daraus zieht, wird es wahrscheinlich auch einen größeren Anteil an den Gesamtinhaltsausgaben auf sich nehmen als die 25 %, die es bereits ausmacht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix.

Dieser Artikel wurde von Demitrios Kalogeropoulos auf Englisch verfasst und am 26.12.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.