Ich hätte die Novo Nordisk-Aktie nicht kaufen dürfen

Die Novo Nordisk (WKN:A1XA8R)-Aktie hat mir Stand heute einen Gewinn von 6,5 % beschert – in nur einem Jahr! Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Trotzdem hätte ich die Novo Nordisk-Aktie niemals kaufen dürfen.

Darum habe ich vor einem Jahr Novo Nordisk-Aktien gekauft

Als Foolisher Anleger hatte ich natürlich ein paar gute Gründe, mir die Novo Nordisk-Aktie ins Depot zu legen. Im Mai 2017 habe ich einige meiner Beweggründe detailliert beschrieben (Link zum Artikel).

Die Kurzfassung davon sowie noch ein paar ausschlaggebende Punkte mehr habe ich in der folgenden Auflistung für dich zusammengefasst.

erfahrenes Management

kundenorientierte Unternehmensphilosophie

aktionärsfreundliche Unternehmenspolitik

mitarbeiterfreundliches Unternehmen

günstige Börsenbewertung nach dem Einbruch des Aktienkurses Ende 2016

hoch profitables Geschäftsmodell

Meine Einschätzung dieser Punkte hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Trotzdem betrachte ich den Kauf inzwischen als Fehler.

Gegen diese Value-Regel habe ich verstoßen

Ich glaube inzwischen, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, ein Unternehmen wie Novo Nordisk zu bewerten. Wie ich plötzlich zu dieser Einsicht gelangt bin? Ich habe das Buch The Complete Investor gelesen.

Es handelt von Charlie Munger und dessen Investmentgrundsätzen. Charlie Munger ist einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit und Partner von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2).

Einer seiner Grundsätze ist der Circle of Competence, also der persönliche Kompetenzbereich. Charlie Munger denkt, dass man den Circle of Competence beim Investieren niemals verlassen sollte. Seiner Meinung nach sollte man also nur Aktien kaufen, deren zugrunde liegenden Geschäftsmodelle man wirklich versteht.

Ich habe diesen Grundsatz auch schon gekannt, bevor ich The Complete Investor gelesen habe. Richtig bewusst geworden ist er mir allerdings erst durch Mungers Buch. Bei der Novo Nordisk-Aktie habe ich diesen Investmentgrundsatz sträflich missachtet.

Außer meinem jährlichen Zahnarztbesuch habe ich mit der Medizinbranche nämlich rein gar nichts am Hut. Ich arbeite nicht in diesem Bereich und ich interessiere mich auch nicht sonderlich dafür.

Glücklicherweise habe ich auch kein Diabetes, die Krankheit, mit deren Behandlung Novo Nordisk einen Großteil seiner Umsätze generiert.

Daher bin ich realistisch gesehen absolut unfähig, die Produkte, die Wettbewerbsvorteile oder die Zukunftsaussichten von Novo Nordisk in irgendeiner Form zu beurteilen oder zu bewerten.

Und damit auch unfähig zu beurteilen, ob die Novo Nordisk-Aktie ein gutes Investment ist oder nicht.

Was ich jetzt tun werde und was ich daraus gelernt habe

Vermutlich habe ich vor einem Jahr gekauft, weil die Dramatik rund um die Novo Nordisk-Aktie einfach eine nette Story gewesen ist. Ein solides Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf hat ein paar kleinere Probleme und ist plötzlich günstig zu haben. Super, habe ich mir gedacht. Und gekauft.

Nun ist es an der Zeit, sich diesen Fehler einzugestehen und entsprechend zu handeln. Sprich: Ich werde die Novo Nordisk-Aktie Ende diesen Monats verkaufen. Dass sie aktuell wie beschrieben im Plus ist, macht das Ganze natürlich leichter. Ich würde die Aktie aber auch verkaufen, wenn sie im Minus wäre. Denn für mich war es ein Fehler, sie überhaupt zu kaufen.

In Zukunft werde ich definitiv stärker auf meinen Circle of Competence achten, um zu verhindern, dass mir dieser Fehler noch einmal passiert. Denn beim nächsten Mal komme ich vielleicht nicht mehr so glimpflich davon wie in diesem Fall bei Novo Nordisk.

