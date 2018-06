"Ich habe schon ganz andere Sachen weggeputzt!" Gebäudereiniger Florian will Steffen Henssler abziehen - am 9. Juni live auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -Kraftpaket Florian aus Franken hat ein Ziel: Der 33-Jährige willSteffen Henssler besiegen - bei "Schlag den Henssler" am Samstag liveauf ProSieben. "In meinem Job als Glas- und Gebäudereiniger habe ichschon ganz andere Sachen weggeputzt", sagt Florian. Seine klareAnsage an Steffen Henssler: "Am Samstag zieh' ich Dich ab. Ichschlag' den Henssler!" Erzieher Sebastian (28) aus Konstanz undDoktorand Leif (29) aus Göttingen wollen ebenfalls 500.000 Eurogewinnen. Welcher der drei Kandidaten gewinnt das Ausscheidungsspielund kämpft um den Jackpot?Leif aus Göttingen lässt nichts anbrennen: Als Doktorand fürbiophysikalische Chemie in Göttingen forscht der 29-Jährige an derAufklärung von Parkinson und Alzheimer. In seiner Freizeit hält sichder Chemiker mit Schwimmen fit: "Ich war vor einigen JahrenLandesmeister über 50 Meter Schmetterling, ich mag die Distanz: Sieist kurz, sie bedeutet Power und man will nur zum Ziel." Er willSteffen Henssler besiegen: "Pass auf Steffen, wenn ich komme, schenkeich Dir richtig einen ein. Ich schlag' den Henssler!"Sebastian aus Konstanz ist sportlich fit und beweist täglich guteNerven: Als Erzieher in einem Waldkindergarten verbringt der28-Jährige viel Zeit in der freien Natur. In seiner Freizeit geht erbouldern und spielt Tischtennis, Badminton und Fußball. "Ich macheschon immer gerne Ballsportarten und da geht's für mich immer umsGewinnen", verrät Sebastian. Seine Kampfansage an Steffen Henssler:"Ich werde jeden Tag mit den Kindern des Waldes fertig - dann kriegeich Dich, Steffen, auch noch klein. Ich schlag' den Henssler!"Florian aus Franken ist Glas- und Gebäudereiniger. "Ich habe einenkörperlich anstrengenden Job. Trotzdem gehe ich regelmäßig insFitnessstudio, um Gewichte zu stemmen und komplett fit zu bleiben",sagt der 33-Jährige. Von dem Gewinn würde er seiner Frau ein Autokaufen - und für sich selbst einen Aufsitz-Rasenmäher. "In meinem Jobhabe ich schon ganz andere Sachen weggeputzt", verkündet Florian andie Adresse von Steffen Henssler. "Am Samstag zieh' ich Dich ab. Ichschlag' den Henssler!"Moderiert wird "Schlag den Henssler" von Elton. Elmar Paulkekommentiert. Als Music-Acts sind mit dabei: Namika ("Je ne parle pasFrançais") und Welshly Arms ("Sanctuary"). Produziert wird die Showvon Brainpool TV. Karten sind erhältlich unterwww.brainpool-tickets.de.Bildmaterial zu allen Kandidaten finden Sie aufwww.presse.prosieben.de/shows"Schlag den Henssler" am 9. Juni 2018, um 20:15 Uhr, live aufProSiebenHashtag zur Show: #SdHBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell