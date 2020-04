"Ich habe oft eine Rolle, hinter der ich mich verstecken kann". Zwei Könige sitzen an einem Tisch: Schauspieler Edin Hasanovic ist zu Gast im FESTIVAL DER LIEBE Podcast mit Kai Blasberg (VIDEO)

München (ots) - Er ist das geworden, was er werden musste - Edin Hasanovic ist einer der derzeit erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands.Egal in welche Schauspielrolle Edin Hasanovic springt, er nimmt dafür den größtmöglichen Anlauf und erzielt immerzu eine darstellerische Präzision. Edin übernahm für den viel gelobten ARD-Zweiteiler "BRÜDER" die Sichtweise eines deutschen IS-Kämpfers, schlüpfte für die mit dem "Emmy" ausgezeichneten Serie "FAMILIE BRAUN" in die Rolle eines jungen Neonazis und hatte als Hauptdarsteller in der Komödie "RATE YOUR DATE" die Nase gestrichen voll von schlechten Dates. Das Schöne daran, man kann es stets sehen, dass Edin zu jeder Zeit mit Hingabe Schauspieler ist.Schon als Kind wollte er unbedingt und nichts anderes als ein Schauspieler werden wollen.Warum Edin nach eigenen Angaben trotzdem davon überzeugt ist, es gäbe Menschen, die nichts von seinem schauspielerischen Talent erkennen können und wieso er seine Berufung dennoch jederzeit fast fanatisch zu verteidigen weiß - all das und noch viel, viel mehr, verrät Edin Hasanovic seinem Gesprächspartner Kai Blasberg, bei Tee und Baklava in einer neuen Folge vom FESTIVAL DER LIEBE Podcast.Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen Edin Hasanovic ebenfalls vor die Kamera zu ziehen - deshalb gibt es erstmalig auch einen Video-Podcast im FESTIVAL DER LIEB, einfach anschauen exklusiv auf https://www.tele5.de/podcast/festival-der-liebe/ .Oder für die Ohren: reinhören in die neue Podcastfolge vom FESTIVAL DER LIEBE. Auf Spotify, iTunes oder Podigee (https://podcastdcf6cc.podigee.io/21-edin-hasanovic) !Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4569030OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell