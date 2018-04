"Ich habe nie gedacht, dass ich einmal mit meinem größten Idol Uma Thurman vor der Kamera stehen werde." / Die Dramedy-Serie "Imposters" startet am 25.4. um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere bei VOX

Köln (ots) - Herzen brechen par excellence: In "Imposters" (dt.Betrüger) übernimmt die israelische Schauspielerin Inbar Lavi ("LastShip") die Rolle der bildschönen aber gefährlichenHeiratsschwindlerin Maddie Jonson. Nachdem sie ihren Opfern mächtigden Kopf verdreht hat, entlockt sie ihnen Geheimnisse mitErpressungspotenzial, räumt ihre Konten leer, um dann auf nimmerWiedersehen zu verschwinden. Ab dem 25. April können sich dieVOX-Zuschauer auf zehn Episoden der neuen Dramedy-Serie "Imposters"immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen und als Free-TV-Premierefreuen.Das passiert in Folge 1 von "Imposters": Seine Welt scheintperfekt. Doch von einen auf den anderen Moment ändert sich alles.Ezra Bloom (Rob Heaps, "Home Fires") wird von der Liebe seines Lebenskurz nach der Hochzeit verlassen. Per Videobotschaft eröffnet sieihm, dass sie nicht nur sein Konto leergeräumt hat, sondern droht ihmauch damit, seine dunkelsten Familiengeheimnisse publik zu machen.Ezras Welt bricht komplett zusammen und wochenlang trauert er seinergroßen Liebe hinterher. Bis Richard Evans (Parker Young, "Arrow") vorseiner Tür auftaucht und sich herausstellt, dass beide auf diegleiche Frau reingefallen sind: Maddie Jonson. Gemeinsam machen siesich auf die Suche nach der schönen wie gefährlichen Trickbetrügerin.Was sie nicht wissen: Die beiden sind nicht die einzigen, die derHerzensbrecherin zum Opfer gefallen sind. Währenddessen ist Maddiemit Hilfe ihrer zwei Komplizen Sally (Katherine LaNasa, "The LuckyOnes") und Max (Brian Benben, "Private Practice") bereits dabei, dennächsten Coup zu landen und ein weiteres Liebesopfer auszunehmen...Im folgenden Interview spricht "Imposters"-Hauptdarstellerin InbarLavi nicht nur darüber, welche Szenen ihr besonders im Gedächtnisgeblieben sind, sondern auch, wie aufregend die Dreharbeiten mitOscar-Nominee Uma Thurman für sie waren.Wie würden Sie Ihren Charakter Maddie Jonson beschreiben? Wastreibt Sie an? Maddie Jonson ist eine Trickbetrügerin, die Männer undFrauen um den Finger wickelt und sie heiratet. Und dann raubt sieihnen ihr ganzes Geld und ihre Würde. Ich glaube, Maddie ist einbisschen verloren in der Welt und wartet darauf, gefunden zu werden.Sie ist unglaublich stark und gleichzeitig sehr verletzlich. Es machtgroßen Spaß, diese Rolle zu spielen.Als Heiratsschwindlerin nimmt Maddie Jonson verschiedeneIdentitäten an - wie war es für Sie, in diese unterschiedlichenRollen zu schlüpfen? Als Schauspielerin benutze ich sehr gerne Musik,um mich in die Charaktere hineinzuversetzen. Also mache ich jedesMal, bevor ich in eine andere Rolle schlüpfe, Musik an, die zu demCharakter passt und tanze dazu. Außerdem achte ich darauf, welcheKlamotten und welches Make-up die Rolle trägt. Es macht einen großenUnterschied, ob eine Frau in Stilettos in den Raum geht oder flacheSneakers trägt. Die Vorbereitung auf die verschiedenen Identitätenbeginnt bei mir wirklich in der Umkleide. Ich stelle mich dann vorden Spiegel und los geht's!Gibt es eine besondere Szene aus der ersten Staffel "Imposters",die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist? Natürlich sind mir die Szenen,die ich mit Uma Thurman gedreht habe, im Gedächtnis geblieben. Daswaren einfach surreale Momente in meiner Karriere. Eine andere Szene,die mir im Kopf geblieben ist, ist aus der ersten Episode"Imposters". Ava und Ezra treffen zum ersten Mal in einemfranzösischen Restaurant aufeinander und es war einfach soromantisch, fast wie in einem französischen Film. Es war sehr süß undunschuldig. Gerade solche Charakterzüge spiele ich nicht oft und dasfand ich toll. Ich würde sagen, dass die Rolle der Ava irgendwie diebeste Version von Maddie ist.Oscar-Nominee Uma Thurman übernimmt in "Imposters" eineNebenrolle. Wie war es, gemeinsam vor der Kamera zu stehen? KanntenSie sich beide schon vorher? Wir haben uns am Set kennengelernt. Undich war so aufgeregt. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal mitmeinem größten Idol Uma Thurman vor der Kamera stehen werde. Dieganze Zeit dachte ich, dass ich mich nicht blamieren darf - und genaudas hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe mich wie ein Kindverhalten und irgendwelche blödsinnigen Sachen gesagt, weil ichwollte, dass sie mich mag. (lacht)Die Dramedy-Serie "Imposters" geht am 25. April 2018 um 20:15 Uhrin Doppelfolgen als Free-TV-Premiere bei VOX in die erste Staffel.Interviews mit den Darstellern, Biografien der Schauspieler undRollenprofile der Charaktere finden Sie in unserem Pressezentrum:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/ImpostersPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationBirte WaldTelefon: 0221-456 74405Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell