Ich habe meinen ersten Bitcoin gekauft. Hier sind 3 überraschende Dinge, die ich gelernt habe

Ich bin seit vielen Jahren in der Finanzwelt tätig und schreibe über alles Mögliche, von Kreditkarten und Krediten bis hin zu Haushaltsplanung und Ruhestand. Aber obwohl ich schon über Kryptowährungen geschrieben habe, habe ich erst vor kurzem den Schritt gewagt und meinen ersten Bitcoin gekauft.

Zugegeben – angesichts des aktuellen Preises pro Bitcoin habe ich keinen ganzen Bitcoin gekauft. Ich habe einen kleinen Bruchteil einer Münze gekauft. Mein Ziel ist es nicht, mit Kryptowährungen reich zu werden – obwohl das sicherlich schön wäre – sondern ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie der Kryptohandel funktioniert.

Der ganze Prozess war zwar einfach, aber sehr lehrreich. Ich habe einige Dinge gelernt, die ich ohne diesen Prozess nicht unbedingt entdeckt hätte. Hier sind drei überraschende Dinge, die ich über den Bitcoin-Kauf gelernt habe.

1. Du brauchst ein eigenes Konto für deine Kryptowährungen

Im Nachhinein scheint das ziemlich offensichtlich zu sein. Aber bevor ich selbst mit Kryptowährungen gehandelt habe, war mir das nie so richtig klar geworden.

Das liegt daran, dass Kryptowährungen nicht Teil der regulären Börse sind. Um mit Kryptowährungen zu handeln, musst du also ein spezielles Konto bei einem Kryptowährungsbroker eröffnen. In meinem Fall habe ich SoFi für meinen Bitcoin-Kauf genutzt. Ich eröffnete ein SoFi Invest-Konto und dann ein SoFi Crypto-Konto.

2. Du kannst kostenlose Bitcoin mit einem Neukundenbonus erhalten

Bei Kreditkarten gibt es seit Jahren Anmeldeboni, ebenso bei Bankkonten. Sogar für reguläre Investment-Konten gibt es einen Anmeldebonus. Das hätte also mein erster Gedanke sein sollen, als ich ein Kryptokonto eröffnete. Stattdessen war es eine freudige Überraschung.

Bei meinem neuen SoFi-Kryptokonto gab es 10 US-Dollar in Bitcoin gratis, wenn ich mindestens 10 US-Dollar investierte. Das scheint ihr Standardangebot zu sein. Die kostenlosen Bitcoin wurden nicht sofort auf meinem Konto gutgeschrieben, aber ich erhielt sie noch am selben Tag, an dem ich meinen ersten Kauf tätigte. Das kann natürlich von deiner Erfahrung abweichen.

Auch andere Krypto-Broker bieten in der Regel Boni für neue Konten an. Einige Börsen haben jedoch höhere Mindestbestellwerte, um kostenlose Bitcoin zu erhalten, also lies das Kleingedruckte.

3. Kommissionsfreier Handel schließt Krypto nicht ein

Ein weiterer Punkt, über den ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht habe, ist, dass Krypto-Broker für den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen Gebühren verlangen. Selbst Top-Broker, bei denen der Handel mit Aktien und ETFs kommissionsfrei ist, verlangen in der Regel Gebühren für den Handel mit Kryptowährungen.

Deshalb ist es sinnvoll, sich einen Broker mit den niedrigsten Gebühren zu suchen, wenn du vorhast, viel zu handeln. Robinhood wirbt mit 0 US-Dollar Handelsgebühren für Kryptowährungen, aber vielleicht findest du noch weitere Optionen.

Der beste Weg, die Handelsgebühren zu umgehen, ist vielleicht, eine der vielen Kreditkarten zu benutzen, die Prämien anbieten, die du ohne Handelsgebühren für Krypto einlösen kannst. Mehrere Krypto-Broker bieten inzwischen solche Karten an. Mit der SoFi-Kreditkarte bekommst du zum Beispiel 2 % zurück, wenn du Krypto tauschst. Und die Coinbase-Debitkarte bringt dir 4 % an Krypto-Belohnungen zurück.

Spring auf den Bitcoin-Zug auf

Als Finanzexperte ärgere ich mich immer noch darüber, dass ich Bitcoin nicht schon vor Jahren gekauft habe. Aber jetzt bin ich auf den Zug aufgestiegen – und ich bereue es nicht.

Ob ich mit meinen Bitcoin-Einnahmen in den Ruhestand gehen kann? Wohl kaum. Es handelt sich um eine sehr volatile Art des Investierens, und du solltest nur Geld investieren, das du dir auch leisten kannst, zu verlieren. Macht es mir Spaß, den Markt zu beobachten und zu erraten, wie er sich entwickeln wird? Auf jeden Fall.

Der Artikel Ich habe meinen ersten Bitcoin gekauft. Hier sind 3 überraschende Dinge, die ich gelernt habe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Brittney Myers auf Englisch verfasst und am 03.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin. The Motley Fool empfiehlt Discover Financial Services.

Motley Fool Deutschland 2021