"Ich habe gelogen, gestohlen und Menschen weh getan" / Jack Barsky in "Bibel TV das Gespräch" am Montag 16.04.2018 um 21.55 Uhr (FOTO)

Hamburg (ots) -Als Agent des KGB führte er ein Doppelleben und der ehemaligeSpion aus dem Osten Deutschlands erkannte erst nach Jahren, dass erein Leben in Sünde geführt habe: "Ich habe gelogen, gestohlen undMenschen weh getan", so Jack Barsky, der früher als Albrecht Dittrichin Deutschland lebte. Bei "Bibel TV das Gespräch" erzählt Barsky vonseinem bewegten Lebensweg und seiner Umkehr zum Christentum. Erstnach Jahren habe er erkannt, dass er ein Leben in Sünde geführt habe,erklärt Barsky im Gespräch mit Moderator Daniel Deman. Bei Bibel TVerzählt er von seiner Zeit als Spion und dem Entschluss, mit derVergangenheit reinen Tisch zu machen.Er habe jahrelang gesündigt "für den Kommunismus, den esirgendwann nicht mehr gab", so Barsky. Für ihn sei auch dadurch einegroße Lücke entstanden. Er habe eine Krise erlebt und tiefeDepression gespürt, die er erst durch die Beschäftigung mit der Bibelhabe überwinden können - eine Leere, die durch den Glauben an Gottausgefüllt werden konnte. Jack Barsky liefert einen spannendenEinblick ins Agentenmilieu und in seine Geschichte voller Brüche undLügen, am Montag, 16.4.2018, um 21.55 Uhr bei Bibel TV.