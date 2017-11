"Ich habe dich ja nicht bekommen, damit du nur mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst oder nur YouTube guckst!" Start der 2. Staffel "6 Mütter" am 5.12. um 20:15 Uhr mit Verona Pooth

Köln (ots) - "Unser Leben steckt voller Überraschungen und fürviele mag manches irre anmuten. Franjo ist der perfekte Mann fürmich, der genau auf dieses Leben steht. Wenn wir uns mal richtigstreiten, dann fliegt auch mal eine Kerze durch den Raum. Und Franjofindet es witzig - er lacht dann von ganzem Herzen." Verona Poothzeigt sich in der VOX-Personality-Doku "6 Mütter" so nah wie niezuvor, denn "bei '6 Mütter' kann man sich einfach nicht verstellen -vor allem nicht morgens um 6 Uhr, wenn Diego zur Schule muss", so die49-Jährige. Gemeinsam mit den berühmten Müttern Ute Lemper, PatriciaKelly, Caroline Beil, Mirja du Mont und Anne-Sophie Briest zeigt sichVerona Pooth in ihrem "ganz normalen" Alltag. Ein Alltag alserfolgreiche Unternehmerin, Ehefrau und zweifache Mutter. VOX zeigtdie 1. Folge "6 Mütter" am 5.12. um 20:15 Uhr.Verona Pooth hat schon lange ihr Image als "Blubb"-Frau mitGrammatikschwäche hinter sich gelassen. "Ich bin stolz darauf, dassich so viel erreicht habe. In den letzten 25 Jahren habe ich dafürsehr viel gearbeitet, um mir mein jetziges Leben so aufzubauen. Ichhabe nichts geerbt, gewonnen oder angeheiratet. Alles, was ich habeund bin, bin ich durch mich", so Verona Pooth. Dabei ist der49-Jährigen ihre Familie mit den beiden Söhnen San Diego (15) undRocco Ernesto (6) und ihrem Mann Franjo das Wichtigste in ihremLeben. Ihren Söhnen will sie vor allem Bodenständigkeit vermitteln -trotz des großen Interesses der Öffentlichkeit. "Wer die Chance hat,eine Schulausbildung und ein Zuhause zu haben, kann sich glücklichschätzen. Da sage ich dann immer zu Diego: 'Ich habe dich ja nichtbekommen, damit du mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst oder nurYouTube guckst. Ich erwarte von dir, dass du eines Tages etwasWichtiges für die Menschen machst'." Doch neben der Schule hat derTeenager auch schon erste Fotoshootings und TV-Auftritte gemeinsammit seiner prominenten Mama. Wie geht Verona damit um? Darf der15-Jährige eine Karriere vor der Kamera anstreben oder steht ersteinmal das Abitur im Vordergrund? "6 Mütter" geht ebenfalls der Fragenach, wie die Rollenverteilung von ihr und Franjo aussieht: "DassFranjo mich gerne 'Kaffeemädchen' nennt, weil ich ihm seinen Kaffeemache, ist für mich ganz normal. Andere denken vielleicht, wir wärenverrückt. Mir egal. Wir haben einen eigenen Humor und das ist auchgut so."Ob Privatsphäre, Schulausbildung, der Tod ihrer Mutter, Streit imHaus, Eheglück oder Ängste - Verona Pooth zeigt sich in der 1. Folge"6 Mütter" von ihrer privatesten Seite. VOX zeigt diePersonality-Doku ab 5.12. um 20:15 Uhr.Pressekontakt:VOX KommunikationKatrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deT: +49 221 456-74404Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell