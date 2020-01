"Ich habe Angst. Ich habe mich noch nicht mal getraut, mich im Bikini zu zeigen." Das SAT.1-Nacktexperiment "No Body is perfect" startet am Montag, 13. Januar 2020, um 20:15 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) -Tatjana (20, Hückelhoven) hat Tränen in den Augen, ihre Stimmezittert. Sie steht den vier Coaches von "No Body is perfect" (abMontag, 13. Januar 2020, 20:15 Uhr in SAT.1) gegenüber, die allesamtnichts tragen außer einem farbenfrohen Bodypainting. Gerade hat sieerfahren, dass sie potentielle Teilnehmerin an einem Experiment ist,mit dem Ziel, nach vier Tagen intensiver Auseinandersetzung mit demeigenen und vier fremden nackten Körpern, nackt an den Strand zugehen. Ihre erste Reaktion: "Ich habe Angst. Ich habe mich noch nichtmal getraut, mich im Bikini zu zeigen!" Kann sie es schaffen, sichselbst wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen und ihren Körper vollerStolz zu präsentieren? Oder entscheidet sie sich doch gleich zuBeginn dafür, nicht am Experiment teilzunehmen?Um den Teilnehmern bei "No Body is perfect" das Vertrauen und denGlauben an die eigene körperliche Attraktivität zurückzugeben(Body-Positivity), führen die vier Coaches Paula Lambert, SandraWurster, Silvana Denker und Daniel Schneider sie in vier Tagen aufder griechischen Insel Mykonos durch verschiedene Herausforderungen.Eine der Aufgaben besteht darin, dass sich die Teilnehmer jeden Abend20 Minuten lang nackt im Spiegel betrachten. Sie sollen etwas an sichentdecken, das sie schön finden. Für Patrick (30, Brandenburg) gibtes bereits am ersten Abend ein Aha-Erlebnis: "Schöne blaue Augen. Diehab ich vorher nie gesehen. Und schöne Haare. Wenn man bedenkt, dassich vorher eine Glatze hatte." Die Haut des Dreißigjährigen ist heuteüber und über mit Flecken und Narben bedeckt, Überbleibsel einerschweren Krebserkrankung und Transplantations-Abwehrreaktionen, dieer schon als Vierjähriger durchmachen musste. Mit nacktem Oberkörperschwimmen gehen? Für Patrick ein Ding der Unmöglichkeit. Kann er bei"No Body is perfect" lernen, seinen Körper und sich selbst wiederwert zu schätzen?Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich dieLebenszufriedenheit und das Selbstwertgefühl eines Menschen steigert,wenn er sich durchschnittliche, nackte Körper anschaut und selbstmehr Zeit mit seinem eigenen nackten Körper verbringt.* DasAußergewöhnliche bei "No Body is perfect": Paula Lambert,Tanzpädagogin und Coach Sandra Wurster, Fotografin, Curvy-Model undBody-Positivity-Aktivistin Silvana Denker und Plus-Size-Model undBody-Positivity-Aktivist Daniel Schneider - alle vier Coaches sindnackt, lediglich farbenfrohe Bodypaintings zieren ihre Körper.Produziert wird "No Body is perfect" für SAT.1 von der TRESOR TVProduktions GmbH. Es basiert auf dem englischen Format "Naked Beach"(produziert von Barefaced TV) auf Channel 4.*Dr. Keon West / Goldsmiths, University of London (2017): "Naked andUnashamed: Investigations and Applications of the Effects of NaturistActivities on Body Image, Self-Esteem, and Life Satisfaction.""No Body is perfect - Das Nacktexperiment" ab Montag, 13. Januar2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zur Sendung und den Coaches sowie Bildmaterial zumDownload finden Sie unter http://presse.sat1.de/nobodyisperfect. AlleFolgen von "No Body is perfect" finden Sie direkt nach derAusstrahlung sowie ab Folge zwei schon eine Woche vor Ausstrahlungbei Joyn.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4488358OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell