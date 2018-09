"Ich hab' noch jeden weggeschmettert, jetzt bist Du dran!" Zwei-Meter-Riese Thomas aus Köln sagt Steffen Henssler den Kampf an - am Samstag live auf ProSieben

Unterföhring (ots) - Fitness-Freak und Zwei-Meter-Mann Thomas willes wissen: Der 33-jährige Kölner ist einer von drei Kandidaten, dieSteffen Henssler besiegen wollen - bei "Schlag den Henssler" amSamstag, 22. September, live auf ProSieben. Der begeisterteBadminton-Crack ist sicher: "Ich hab' noch jeden weggeschmettert,jetzt bist Du dran! Ich schlag' den Henssler!" Welcher der dreiKandidaten gewinnt das Ausscheidungsspiel und kämpft am Samstag um250.000 Euro?Thomas aus Köln ist für den Wettkampf gerüstet. Der 2,01-Metergroße Mann hält sich mit unterschiedlichen Sportarten fit. DerProduktmanager ist außerdem passionierter Badmintonspieler.Jonathan aus Hamburg ist ein Multitalent. Der ehemalige Handballerbeim FC St. Pauli ist für viele sportliche Herausforderungen zuhaben: Ob Team-Triathlon, 300-Kilometer-Radrennen oderFitness-Parcours unter freiem Himmel: Vielseitigkeit ist Trumpf fürden 33-jährigen Bauingenieur. Er sagt: "Ich kann alles - und zwar einbisschen - und genau deshalb schlag' ich den Henssler!"Florian aus Franken ist ein Kraftpaket. Der 33-jährige Glas- undGebäudereiniger geht neben seiner körperlich anstrengenden Arbeitregelmäßig ins Fitnessstudio. Einem Duell gegen Steffen Hensslersieht er gelassen entgegen: "In meinem Job habe ich schon ganz andereSachen weggeputzt", sagt Florian. "Am Samstag zieh' ich Dich ab. Ichschlag' den Henssler!"Fotos der Kandidaten stehen auf http://presse.prosieben.de/showszum Download zur Verfügung.Moderiert wird "Schlag den Henssler" von Elton. Elmar Paulkekommentiert. Als Music-Acts sind mit dabei: Bosse ("Augen zu, Musikan") und Max Mutzke ("Zugabe (Show meines Lebens)")."Schlag den Henssler" am 22. September 2018, um 20:15 Uhr, liveauf ProSiebenTickets für die Show sind unter www.brainpool-tickets.deerhältlich.Hashtag zur Show: #SdHBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell