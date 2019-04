"Ich freue mich auf meine Zeit als Chefdirigent" - Alan Gilbert präsentiert Saison 2019/2020 des NDR Elbphilharmonie Orchesters (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit Beginn der Spielzeit 2019/2020 begrüßt das NDR ElbphilharmonieOrchester Alan Gilbert als neuen Chefdirigenten. Der Amerikaner mitjapanischen Wurzeln steht für Internationalität und Offenheit, fürmusikalische Neugier und Vielseitigkeit. Der Brückenschlag zwischenTradition und Moderne ist ein Markenzeichen seines künstlerischenWirkens. Von 2009 bis 2017 war er Music Director des New YorkPhilharmonic Orchestra und hat in dieser Zeit die Kulturszene derStadt mit innovativen Impulsen geprägt. Mit dem NDR ElbphilharmonieOrchester hat er bereits von 2004 bis 2015 als Erster Gastdirigentintensiv zusammengearbeitet."Ich freue mich auf meine Zeit als Chefdirigent des NDRElbphilharmonie Orchesters. Wir schlagen ein neues, spannendesKapitel unserer gemeinsamen Geschichte auf. Das NDR ElbphilharmonieOrchester versteht sich als Orchester mit gesellschaftlicherVerantwortung: Gute Musik ist etwas, das für alle zugänglich und füralle verständlich sein sollte. Wir wollen nahbar sein und unsereBegeisterung für das, was wir tun und was uns so beglückt, nach außentragen und mit vielen Menschen teilen", so Alan Gilbert.#Klingt nach Gilbert - das Festival zum AmtsantrittMit einem dreiwöchigen Festival, das unter dem Motto #Klingt nachGilbert steht, starten die Musikerinnen und Musiker des NDRElbphilharmonie Orchesters gemeinsam mit ihrem neuen Chefdirigentenin die Saison 2019/2020. Alan Gilbert hat dafür sechs Projektekonzipiert, die musikalische Antworten auf die Frage geben, was erbewegen will: von der Tradition ausgehend zukunftsweisendemusikalische Perspektiven entwickeln. Das Publikum hat zudem dieGelegenheit, Alan Gilbert als Dirigent, als Kammermusiker und alsGesprächspartner kennen zu lernen.Bereits mit seinem Antrittskonzert, der Opening Night am 6. und 7.September, zeigt Alan Gilbert, wohin die musikalische Reise führenwird. Die hierzulande fast unbekannte Sinfonie "Jeremiah" von LeonardBernstein, "The Unanswered Question" von Charles Ives und daszukunftweisende Werk "Amériques" des französischen Immigranten EdgarVarése schlagen einen Bogen von Europa in Gilberts amerikanischeHeimat und zeugen von der emotionalen Kraft der Musik des 20.Jahrhunderts. Mit der Uraufführung eines Werks der südkoreanischenKomponistin Unsuk Chin, die der NDR als Composer in Residence2019/2020 eingeladen hat, rückt der neue Chef die Musik unserer Zeitin den Fokus. Den Auftakt des dreiteiligen Konzertes bildet die ErsteSinfonie des Hamburgers Johannes Brahms - eine Verneigung Gilbertsvor der gelebten Tradition seines Orchesters.Auch die weiteren Konzerte des Festivals stehen im Spannungsfeldzwischen Tradition und Moderne, auch im Hinblick auf dieAufführungsorte: mit Magnus Lindbergs gewaltigem Opus "Kraft" in derElbphilharmonie und Sinfonien von Joseph Haydn in der Laeiszhalle.Mit Blick auf das Beethovenjahr 2020 lässt Gilbert am 26. und 29.September Werke des Jubilars auf zeitgenössische Musik von JörgWidmann und Enno Poppe treffen. Und auch im weiteren Verlauf derSpielzeit wird die Musik der letzten 100 Jahre immer wieder ineinschlägigen Klassikern gespiegelt, etwa Mahles Neunter oder VerdisRequiem.Dem Festival-Titel wird Gilbert auch im wörtlichen Sinn gerecht:Bei einem Kammerkonzert am 21. September greift er selbst zurBratsche und bringt mit seinen Musikern die beiden Brahms-Sextettezum Klingen. Und im neuen Talk-Format "IDEAS | On Music" laden AlanGilbert und NDR Moderatorin Susanne Stichler unterschiedliche Gästezum Gespräch über Musik und andere gesellschaftliche Themen insNachtasyl des Thalia Theaters (11. September). Die Reihe wird imLaufe der Saison mit zwei weiteren Terminen fortgesetzt. Die Nähe zumPublikum und die regionale Verankerung sind Gilbert und dem NDRElbphilharmonie Orchester ein besonderes Anliegen. Dies zeigt aucheine neue Club-Konzertreihe, bei der die Orchestermusiker auch aufSt. Pauli präsent sind.Am Puls der Zeit - Unsuk Chin ist "Composer in Residence"Einen programmatischen Schwerpunkt setzt das NDR ElbphilharmonieOrchester erneut mit zahlreichen Erst- und Uraufführungen, die in dertransparenten Akustik der Elbphilharmonie einen idealen Premierenortfinden. Nach der Uraufführung des neuen Werks von Unsuk Chin in derOpening Night wird die Musik der NDR Residenzkomponistin im Laufe derSpielzeit in insgesamt sieben Programmen erklingen. Zwei unteranderem vom NDR in Auftrag gegebene Werke - "Spira" und "Mannequin" -erleben dabei ihre Deutsche Erstaufführung in Hamburg. Diesüdkoreanische Komponistin erhält im Rahmen ihrer Residenz zudem denHamburger Bach-Preis 2019. Enno Poppe und Detlev Glanert haben fürdas NDR Elbphilharmonie Orchester neue Violinkonzerte geschrieben.Außerdem wird das Violakonzert "La Nuit des chants" von ThierryEscaich erstmals in Deutschland zu hören sein.Langjährige Wegbegleiter und spannende DebütsNeben Alan Gilbert wird der Erste Gastdirigent Krzysztof Urbanskidie Saison wieder mit vielfältigen Programmen und Werken von Bach,Beethoven, Prokofjew, Sibelius, Adès und Weinberg prägen. Erstmals amDirigentenpult des NDR Elbphilharmonie Orchesters stehen derfinnische Shooting-Star Klaus Mäkelä, der Franzose Alain Altinoglu,die ehemalige Gilbert-Schülerin Karina Canellakis und dieBarockspezialistin Emanuelle Haïm. Darüber hinaus wird dielangjährige Zusammenarbeit des Orchesters mit Marek Janowski undJuraj Valcuha sowie mit seinen ehemaligen Chefdirigenten HerbertBlomstedt, Christoph Eschenbach und - nach seinem gefeiertenElbphilharmonie-Debüt in der vergangenen Spielzeit - Christoph vonDohnányi fortgesetzt. Herausragende Solisten wie Yuja Wang, YefimBronfman und Matthias Goerne kehren zum NDR Elbphilharmonie Orchesterzurück. Die neue Saison wird überdies ein Fest für Freunde derVioline, mit neun Geigenstars ist die Crème de la Crème dieses Facheszu Gast: Leonidas Kavakos, Vilde Frang, Joshua Bell, Frank PeterZimmermann, Leila Josefowicz, Lisa Batiashvili, Pekka Kuusisto,Carolin Widmann und Midori.Exzellenzförderung - neue Programme der AkademieDas Engagement für den musikalischen Nachwuchs ist eine weitereHerzensangelegenheit des neuen Chefdirigenten. Die seit Jahrenäußerst fruchtbare Arbeit der Akademie des NDR ElbphilharmonieOrchesters wird auf Alan Gilberts Anregung daher um zwei neueFörderprogramme erweitert. Der Tscheche Petr Popelka wird in derSaison 2019/20 erster Conductor Fellow der Akademie des NDRElbphilharmonie Orchesters sein. Mit der Position eines AssociateArtist hat Gilbert zudem ein Programm für einen jungen Solisten insLeben gerufen: In den nächsten drei Jahren wird der Geiger AugustinHadelich regelmäßig als Solist mit dem Orchester oder alsKammermusiker eingeladen.Kooperation mit HamburgMusik gGmbHDie erfolgreiche Kooperation des NDR Elbphilharmonie Orchestersmit HamburgMusik ermöglicht einmal mehr die Verwirklichung besondererGroßprojekte: Neben der gemeinsamen Saisoneröffnung und den Konzertenzum Jahreswechsel - Alan Gilbert steht bei "My Fair Lady" am Pult -gehören dazu wichtige Beiträge zum Internationalen Musikfest Hamburg:Alan Gilbert eröffnet mit Janáceks "Glagolitische Messe", dirigiertMahlers Neunte, Herbert Blomstedt Mozarts c-Moll-Messe. Zudem gehendie "Konzerte für Hamburg" auch unter dem neuen Chefdirigenten ineine neue Runde.Im Norden unterwegs - live im Radio und onlineAuch in der kommenden Saison ist das NDR Elbphilharmonie Orchesterim ganzen Norden unterwegs. Bei Konzerten im Rahmen der großennorddeutschen Festivals sowie in den Konzertreihen in Lübeck, Kielund Wismar ist das Orchester kontinuierlich im Sendegebiet des NDRpräsent. In Liveübertragungen und Aufzeichnungen auf NDR Kultur sowiein zahlreichen Live-Streamings im Internet und über die NDR EO Appkann man die Konzerte des Orchesters auch ohne Eintrittskarteerleben.