"Ich erhalte die Leidenschaft aufrecht" / Salma Hayek im TELE 5-Interview (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Die Schauspielerin feiert auf TELE 5 mit "Frida" ein "Filmfestivalder Liebe" am Dienstag, 02. Juli, 20:15 Uhr und hält privat anRomantik und Leidenschaft festSie zählt zu den schönsten Frauen Hollywoods: diemexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin Salma Hayek. Derzeitgehen Gerüchte um, dass sie für die nächste Marvel-Verfilmung "TheEternals" als Superheldin im Gespräch ist. Bis das Geheimnis gelüftetist, können die Zuschauer Salma Hayek am Dienstag, 02. Juli um 20:15Uhr in dem Biopic "Frida" auf TELE 5 bewundern, in einer absolutenGlanzrolle, für die sie 2002 eine Oscar- und eine GoldenGlobe-Nominierung erhielt. Für ihre Darstellung der unkonventionellenmexikanischen Künstlerin Frida Kahlo lernte Hayek eigens malen. Regieführte Julie Taymor, in weiteren Rollen spielen Alfred Molina undAntonio Banderas.Salma Hayek im TELE 5-Interview ...... über das Geheimnis einer funktionierenden Ehe: "Ich finde eswichtig romantisch zu bleiben und die Leidenschaft aufrecht zuerhalten. Vor allem nie die gemeinsamen Abende als selbstverständlichansehen. Die Liebe muss gefeiert werden."... warum Geschenke nicht so wichtig sind in einer Beziehung: "Esmüssen nicht immer Geschenke sein. Gesten und kleine Überraschungen.Lustige Dinge zusammen zu unternehmen oder Spiele zusammen zuspielen. Ich versuche immer eine Abwechslung in unser Eheleben zubringen."... wie es dazu kam, dass Regisseur Robert Rodriguez ein Gemäldevon ihr in seinem Haus hängen hat: "Robert Rodriguez wollte für denFilm "Desperado" oder "From Dusk till Dawn" ein gemaltes Posterhaben. Dafür ließ er diesen mexikanischen Künstler kommen (der immerdieselbe Frau malte, Anm. der TELE 5-Red.). Als ich zum Vorsprechenerschien, fragte der Künstler Robert, wer ich bin und zeigte ihm dieGemälde, die er über all die Jahre von dieser einen Frau gemalthatte. Diese Frau war tatsächlich ich! Ihre Lippen waren vielleichtein bisschen voller, aber ansonsten war sie mein Spiegelbild. Jetzthat Robert einige von diesen Gemälden bei sich im Haus hängen."Das komplette Interview mit Salma Hayek lesen Sie hier:https://www.tele5.de/filme/magazin/salma-hayek-interview/Textrechte: ©TELE 5-Kommunikation, Verwertung (auch auszugsweise)honorarfrei nur bei aktuellem Programmhinweis auf TELE 5 und beiNennung der Quelle.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell