"Ich dachte, die Welt drehe sich nur um mich" / Milla Jovovich im TELE 5-Interview (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Der Hollywoodstar ist in der TELE 5-Reihe "Jugendsünden - fromshame to fame" u.a. in "Johanna von Orleans" am Sonntag, 03. März,20:15 Uhr zu sehenVor kurzem stand Hollywoodstar Milla Jovovich ("Resident Evil")wieder für ihren Ehemann Paul W.S. Anderson für eineVideospiel-Verfilmung vor der Kamera. Auf TELE 5 ist Milla Jovovicham kommenden Sonntag, 03. März in der Reihe "Jugendsünden" imDoppelpack zu sehen: In ihrem "Shame"-Frühwerk "Rückkehr zur BlauenLagune" (18:05 Uhr) und in ihrem "Fame"-Film "Johanna von Orleans"(20:15 Uhr).Im TELE 5-Interview erzählt Milla Jovovich, warum sie einmaldachte, dass sich alles um sie drehe und spricht u.a. über......die Interviews, die sie als Teenager, u.a. zum Film "Rückkehrzur Blauen Lagune" gab:"Es ist das Allerschlimmste für mich, mir Interviews aus dieserZeit anzuschauen. Ich kann die Dinge, die ich gesagt habe, gar nichtglauben. Damals dachte ich, dass ich die coolste Person der Welt bin.Dann wurde ich 16 und sah eines dieser Interviews. Meine Freundinfing an zu lachen. Da merkte ich, dass ich nicht so sein will undmich sofort ändern muss."...ihr Hobby Hausarbeit:"Seit meinem elften Lebensjahr arbeite ich als Model. Vielleichtist es gerade deshalb so toll für mich, zuhause zu putzen oder zuorganisieren. Es ist etwas ganz anderes als das, was ich gewöhnt bin.Immerhin muss ich dabei nicht still halten, weil ich geschminkt werdeoder meine Haare gemacht bekomme."... das wirklich Böse in ihrem Leben:"Nach zwei Kindern ist alles böse, was gut schmeckt. Jedes Mal,wenn ich einen Burger oder einen Donut esse, möchte ich direkt danachins Fitness-Studio laufen. Sie wissen: Gut für die Seele, schlechtfür den Hintern."Textrechte: ©TELE 5-Kommunikation, Verwertung (auch auszugsweise)honorarfrei nur bei aktuellem Programmhinweis auf TELE 5 und beiNennung der Quelle.Das komplette Interview mit Milla Jovovich lesen Sie hier:https://www.tele5.de/specials/jugendsuendenZur Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" auf TELE 5:Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann präsentierenseit 17: Februar fünfmal sonntags jeweils einen "Shame"-Film und"Fame"-Film eines Hollywoodstars. Weitere Stars: Neben Nicole Kidman,Kevin Bacon und Milla Jovovich sind in den kommenden beiden Wochennoch Keanu Reeves und Demi Moore zu sehen.Pressekontakt:Für Rückfragen:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568-171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5-Fotoredaktion:Judith HämmelmannTel. 089 - 649 568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell