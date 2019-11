"Ich bin zwar ein anerkannter Terrorist, aber ich bin auch nur ein Mensch." Thilo Mischke trifft Terrorist Martin Lemke für die Reportage "ProSieben Spezial: Deutsche an der ISIS-Front"

Unterföhring (ots) -"Vom Schweißer zum Schlächter." So schrieb Zeit online 2017 überMartin Lemke. Der Mann aus Zeitz gilt als das deutsche Gesicht desIslamischen Staats. 2014 radikalisiert er sich und schließt sich demIS in Syrien an. Im Namen der Terrororganisation soll der heute28-Jährige gefoltert, vielleicht sogar getötet haben. Journalist undReporter Thilo Mischke trifft den inzwischen inhaftierten Mann zumInterview an einem geheimen Ort in Syrien für das "ProSieben Spezial:Deutsche an der ISIS-Front" (Dienstag, 26. November 2019, 20:15 Uhr).Mischke will wissen: Warum hat Martin Lemke seine Heimat verlassen,um 3.000 Kilometer von Deutschland entfernt an einem Kriegteilzunehmen, der nicht sein eigener ist? Martin Lemke streitet alleVorwürfe gegen seine Person ab, will nur technische Unterstützungbeim IS-Geheimdienst geleistet haben: "Ich sage Ihnen eines: Was daüber mich berichtet wurde, war schon lächerlich." Auf die Frage, ober seine Eltern vermisse, sagt Lemke: "Ich bin zwar ein anerkannterTerrorist, aber ich bin auch nur ein Mensch."Thilo Mischke spricht außerdem mit jungen deutschen Frauen, die sichdem IS anschlossen und nun mit ihren Kindern im berüchtigtenAl-Hol-Lager leben. Eine sagt: "Ich habe ja nichts verbrochen, außermich einer Terrororganisation anzuschließen." Das Al-Hol-Lager giltals neue Keimzelle des IS.Zudem begleitet Thilo Mischke den Deutschen Martin K. (23), derfreiwillig und ohne Sold in Syrien und im Nordirak kämpft, bei einemhochriskanten Kampfeinsatz der kurdischen YPG gegen versprengteIS-Terroristen."ProSieben Spezial: Deutsche an der ISIS-Front" am Dienstag, 26.November 2019, 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne Karl-MetzgerTel. +49 89 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4447825OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell