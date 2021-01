Ich bin ein sparsamer Mensch, aber für diese 3 Dinge gebe ich gerne etwas aus

Manche Käufe sind meiner Meinung nach das zusätzliche Geld wert.

Ich war von Natur aus schon immer ein ziemlich genügsamer Mensch. Obwohl mein Mann und ich uns einen neuen Zweitwagen leisten können, fahren wir weiterhin mit unserem 14 Jahre alten Auto, weil wir es nicht jeden Tag benutzen und keinen Sinn darin sehen, für einen Autokredit zu zahlen. Außerdem leben wir in einem Haus, das unter unseren aktuellen Möglichkeiten liegt, damit wir Geld für andere wichtige Ziele frei haben, wie z. B. unsere Ersparnisse aufzustocken und Geld für den Ruhestand zurückzulegen.

Aber trotz meiner sparsamen Natur denke ich, dass es sich lohnt, für einige Dinge ein bisschen Geld auszugeben. Hier sind drei Dinge, für die ich nicht zögern würde, mehr zu bezahlen.

1. Gute Schuhe

Ich gehöre zu einer aktiven Familie. Wir gehen viel spazieren, wandern und spielen im Freien. Deshalb bin ich bereit, einen höheren Preis für Qualitätsschuhe zu zahlen und Schuhe und Turnschuhe so oft wie nötig zu ersetzen. Ich könnte meinen Kindern billige Schuhe für 20 US-Dollar pro Paar kaufen, wohl wissend, dass sie wahrscheinlich nicht länger als sechs Monate halten werden. Aber ich gebe lieber 50 US-Dollar für Schuhe aus, die besser auf Sport und Laufen ausgerichtet sind.

2. Gesundes Essen

Es kostet mehr Geld, sich gut zu ernähren als Junkfood zu essen. Aber meine Familie isst sehr viel Obst und Gemüse, so dass es nicht ungewöhnlich ist, dass ich gut 80 US-Dollar pro Woche allein für Obst und Gemüse ausgebe (und das beinhaltet auch, dass ich einige dieser Produkte in großen Mengen in einem Lagerhaus-Club kaufe). Ich kenne zwar die Möglichkeit, unsere Lebensmittelrechnungen zu senken, aber ich bin froh, das Geld für qualitativ hochwertige Lebensmittel auszugeben, die viele Nährstoffe enthalten. Außerdem finde ich, dass Abwechslung wichtig ist, und um das zu erreichen, muss man manchmal Geld für höherwertige Lebensmittel ausgeben, die so gut wie nie im Angebot sind.

3. Bücher

Bevor die Pandemie begann, haben wir immer die Bücherei aufgesucht. Es war einfach – wir reservierten einen Stapel Bücher, liehen sie aus, verlängerten sie bei Bedarf und gaben sie zurück, wann es uns passte. Heutzutage ist die Ausleihe in unserer örtlichen Bibliothek viel eingeschränkter. Während es einfach ist, Bücher zu reservieren, um sie auf einem E-Reader zu lesen, ist es schwieriger, physische Bücher auszuleihen. Daher habe ich im letzten Jahr viel mehr Geld für Bücher ausgegeben als sonst, und ich bereue das nicht im Geringsten.

Mein Sohn liebt es zu lesen und tut dies als erstes am Morgen und bevor er abends ins Bett geht. Und obwohl ich ihm kostenlose Bücher aus der Bücherei besorgen könnte, um sie auf seinem Tablet zu lesen, da er jetzt von zu Hause aus lernt, will ich nicht, dass er jeden Tag eine zusätzliche Stunde auf einen Bildschirm starrt. So geht es mir auch mit mir selbst. Auch ich verbringe meine Tage vor dem Computer, also ist es mir das wert, jede Woche ein Buch für 10 US-Dollar zu kaufen, anstatt meine armen Augen vor dem Schlafengehen einem weiteren Bildschirm auszusetzen.

Es geht nur darum, etwas von Wert zu bekommen

Es gibt Dinge im Leben, von denen ich denke, dass sie mein Geld nicht wert sind – Designerkleidung, schicke Handtaschen und sogar, bis zu einem gewissen Grad, Restaurantessen. (Ich liebe es, bei unseren Lieblingsrestaurants zu bestellen, wo ich mit 30 US-Dollar meine ganze Familie satt machen kann, aber ich kann mich generell nicht dazu durchringen, 45 US-Dollar für ein schickes Restaurantessen auszugeben, das kaum für eine Person reicht). Aber für mich ist es das Geld wert, das ich für bessere Schuhe, gesundes Essen und Bücher ausgebe.

Du hingegen hast vielleicht deine eigenen Prioritäten, und das ist auch okay. Es ist nichts falsch daran, Geld für die Dinge auszugeben, die dir am wichtigsten sind, vorausgesetzt du kannst das tun, ohne dich zu verschulden. Aber wenn du schon Geld ausgibst, dann mach es sinnvoll. Kaufe Dinge, die dir eine große Freude bereiten oder die du gut gebrauchen kannst. Je achtsamer du bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du die zusätzlichen Ausgaben bereust.

The post Ich bin ein sparsamer Mensch, aber für diese 3 Dinge gebe ich gerne etwas aus appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 20.01.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021