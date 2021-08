Ich bin mir sicher: Diese Top-Aktien habe ich auch in 30 Jahren noch im Depot!

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Top-Aktien, die man auch noch in 30 Jahren im Depot hat, müssen natürlich gewisse Qualitätskriterien erfüllen. In der Regel sollte es sich hierbei besser um Qualitätsaktien handeln, die eine solide, defensive Klasse besitzen. Sowie idealerweise ein zeitloses Geschäftsmodell.

Ich bin überzeugt, dass ich die beiden Top-Aktien General Mills (WKN: 853862) und Berkshire Hathaway (WKN A0YJQ2) in 30 Jahren noch im Depot halte. Hier sage ich dir, warum. Und auch, was ich bereit bin, grundsätzlich auszuhalten. Es kann schließlich auch mit diesen Aktien nicht nur wie an der Schnur gezogen nach oben gehen.

Top-Aktie General Mills: In 30 Jahren noch im Depot

Eine erste Top-Aktie, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie auch in 30 Jahren noch im Depot habe, ist die von General Mills. Meine Investitionsthese und meine Überzeugung lassen sich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Grundsätzlich bin ich nämlich geneigt zu glauben, dass die Produkte konsequent bei Verbrauchern Anklang finden. Zudem möchte ich von einer womöglich sogar moderat wachsenden Dividende, mindestens jedoch von über 3,5 % Dividendenrendite auf lange Zeit profitieren.

Dazu bin ich geneigt, einige Dinge in den nächsten 30 Jahren zu verkraften. Beispielsweise, dass diese Top-Aktie beim Wachstum auch mal enttäuschen könnte. Im letzten Quartal kletterte das Ergebnis je Aktie schließlich nicht so stark wie zuvor. An meiner Investitionsthese rüttelt das jedoch nicht. Die zeitlose, defensive Klasse des Lebensmittelgeschäfts dürfte langfristig orientiert immer eine Rendite abwerfen.

Das Management dieser Top-Aktie, die ich für vermutlich die nächsten 30 Jahre halten möchte, beschäftigt sich zudem mit Wachstumsmärkten. Tiernahrung und eine Produktexpansion nach Europa könnten potenzielle Anlaufstellen sein. Mit einem moderaten Wachstum, über 3 % Dividendenrendite und defensiver Klasse sehe ich keinen Grund, auch nur eine Aktie zu verkaufen. Auch wenn einzelne Quartalszahlen immer mal gemischt ausfallen könnten.

Berkshire Hathaway: Einfach ein zeitloses Geschäftsmodell

Eine zweite Top-Aktie, die ich vermutlich auch in 30 Jahren noch besitze, ist die von Berkshire Hathaway. Bei dieser Aktie bin ich der Meinung, dass das Geschäftsmodell auf ein Für-Immer ausgerichtet ist. Ein Management-Team könnte schließlich immer investieren. Oder, im Worst-Case, auch einfach das bisherige Portfolio von Warren Buffett halten und das Cash in Aktienrückkäufe reinvestieren. Selbst das würde eine Rendite für die Investoren über Jahre und Jahrzehnte ermöglichen.

Auch hierbei gibt es natürlich einige Dinge, die man ertragen muss. Vor allem vermutlich in den nächsten 30 Jahren. Für den Moment könnte es beispielsweise die Passivität von Warren Buffett beim Investieren sein. Mittel- bis langfristig außerdem eine Zukunft nach dem Orakel von Omaha. Selbst Kritiker leugnen in der Regel nicht, wie wichtig der Starinvestor für die Beteiligungsgesellschaft sein dürfte.

Mit starken, zeitlosen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen dürfte Rendite langfristig orientiert möglich sein. Eine solche Top-Aktie über 30 Jahre könnte mit dem Zins- und Zinseszinseffekt definitiv einen soliden Vermögensaufbau ermöglichen.

Der Artikel Ich bin mir sicher: Diese Top-Aktien habe ich auch in 30 Jahren noch im Depot! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

