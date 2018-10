"Ich bin ein kleiner Instagram-Suchti." Taynara Wolf spielt in der neuen SAT.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts" das Social-Media-Sternchen Chelsey B. (FOTO)

Unterföhring (ots) -26. Oktober 2018: Model, Tänzerin, Social-Media-Star undSchauspielerin: Ab 26. Oktober startet Taynara Wolf in einerHauptrolle in der neuen SAT.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts" durch.Als Ines Fischer alias Influencerin Chelsey B. hält dieEx-#GNTM-Kandidatin ihre Follower stets auf dem aktuellsten Stand -eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die das Multitalent zu ihrer Rollesieht: "Ich würde mich definitiv nicht mit Ines vergleichen. So eineDiva bin ich auf gar keinen Fall", lacht Taynara Wolf, die sichselbst scherzhaft als "kleinen Instagram-Suchti" beschreibt. In derneuen SAT.1-Serie behauptet Ines, ebenfalls zu den Erben desBauunternehmers Axel Brock zu gehören und hat den festen Willen, sichihren Platz in der schwerreichen Familie zu erkämpfen. Das kompletteInterview mit Taynara Wolf zu ihrer neuen Rolle und der Daily-Soap"Alles oder Nichts" (montags bis freitags um 18:30 Uhr) finden Sieunter https://www.grosse-klappe-sat1.de/wp-content/uploads/2018/10/TaynaraWolf_final.pdfSAT.1 zeigt "Alles oder Nichts" immer montags bis freitags, um18:30 Uhr. Das Interview und Auszüge daraus dürfen nur inZusammenhang mit einem Sendehinweis auf die Serie genutzt werden.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.grosse-klappe-sat1.de/alles-oder-nichtsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89)9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 (30) 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell