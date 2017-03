"Ich bin ein Mensch mit Wurzeln" / Interview mit Schauspieler Ulrich Tukur im "3sat TV- & Kulturmagazin" / Mit dem Besten aus 3sat von April bis Juni / ab 17. März erhältlich (FOTO)

Mainz (ots) -Ulrich Tukur spielt, singt, tanzt und schreibt - und zwar so gut,dass er seit Jahren immer wieder mit Preisen ausgezeichnet wird. Ab9. April widmet 3sat dem Allround-Künstler eine achtteiligeFilmreihe. Im Interview mit dem "3sat TV- & Kulturmagazin" erzähltder Musiker und Schauspieler von seinem Lebensgefühl und seinenRollen.Außerdem im "3sat TV- & Kulturmagazin":Das neue Moderatoren-Team von "Kulturzeit" stellt sich vor: SeitAnfang des Jahres führen Vivian Perkovic, Peter Schneeberger, NinaMavis Brunner und Cécile Schortmann durch das einzige Feuilleton imFernsehen. Das neue Team will vorallem eines: Lust auf Kultur machen."Kulturzeit", montags bis freitags in 3sat.Große Auftritte sind im Frühjahr zu erleben: Zum 50. Jubiläum derSalzburger Osterfestspiele zeigt 3sat am 8. April zwei Porträts ihresGründers Herbert von Karajan und zwei seiner Konzerte. Am 15. Aprilfolgt die Re-Kreation der Eröffnungsinszenierung "Die Walküre" von1967. Im Mai geht es weiter mit den Starken Stücken: 3sat zeigtwieder drei aktuelle Inszenierungen vom Theatertreffen Berlin, ab 6.Mai in der Primetime. Am 17. Juni ist einen Abend lang dieAusnahmesopranistin Anna Netrebko zu sehen und zu hören.Wovor wir Angst haben und wie wir sie in Griff bekommen können,zeigt 3sat in der Themenwoche "Der Angst ins Auge blicken" ab 3.April. Risikoforscher Gert Gigerenzer erklärt im Interview mit dem"3sat TV- & Kulturmagazin", wie wir mit ihr umgehen können. Eineweitere Themenwoche beschäftigt sich ab 19. Juni mit dem Thema:"Abhängig!". Warum Suchterkrankungen immer nach demselben Prinzipfunktionieren, beschreibt Suchtexperte Ralf Schneider im "3sat TV- &Kulturmagazin".Ein Aufenthalt im Wald tut nicht nur der Seele gut, sondern wirktsich auch positiv auf unsere Gesundheit aus. DieWissenschaftsdokumentation "Therapie unter Tannen", am 27. April,erklärt, warum das so ist. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel mitseinen Gästen über die Bedeutung des Waldes für den Menschen und dasÖkosystem. Mehr zum Thema im "3sat TV- & Kulturmagazin".40 Jahre lang regierte sie das Habsburgerreich mit fester Hand:Maria Theresia wäre dieses Jahr 300 Jahre alt geworden. Ein Porträtder österreichischen Monarchin am 14. Mai im Rahmen des Thementags"Mythos Habsburg" in 3sat - und im "3sat TV- & Kulturmagazin".Weitere Informationen unter www.pressetreff.3sat.deDas "3sat TV- & Kulturmagazin" ist im Bahnhofsbuchhandel und imgut sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich und derSchweiz erhältlich. Der Vertrieb erfolgt durch die VU VerlagsunionKG, Hamburg.Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satStefanie Wald+49 (0) 6131 - 701 6419wald.s@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell