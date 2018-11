"Ich achte auf Kinder!" - Johanniter positionieren sich im Kinderschutz (FOTO)

Berlin (ots) -Ob in unseren zahlreichen Johanniter-Kitas, in unseren betreutenGanztagsschulen und Jugendzentren oder in unserer eigenenJugendorganisation: Die Johanniter fördern besonders die Entwicklungjunger Menschen. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, allesdafür zu tun, dass Kinder- und Jugendliche frei von Gewalt,Missbrauch und Vernachlässigung aufwachsen können.Das bundesweit verankerte Kinderschutzkonzept derJohanniter-Unfall-Hilfe soll dabei helfen, sichere Räume für jungeMenschen zu gewährleisten. Das in der Johanniter-Jugend schon seit 12Jahren umgesetzte Präventionskonzept "!Achtung" zielt gegensexualisierte Gewalt."Der Schutz von Kindern und Jugendlichen liegt uns besonders amHerzen", so Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstands derJohanniter-Unfall-Hilfe, anlässlich des 1. Johanniter-Fachtags zumThema Kinderschutz, der am 13. November in Berlin stattfand. "Nur wersich sicher, wertgeschätzt und anerkannt fühlt, kann sich entfalten.Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Angebote der Johannitersondern auch für die Gesellschaft im Ganzen."Auch Dr. Manuela Stötzel, Leiterin des Arbeitsstabs desUnabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchsder Bundesregierung, unterstützte die Johanniter in ihrem Grußwortdarin, den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten: "DieJohanniter-Unfall-Hilfe als eine der größten Hilfsorganisationen inDeutschland nimmt ihren Auftrag bei der Betreuung von Kindern undJugendlichen sehr ernst. Dazu zählt auch ein funktionierendesKinderschutzkonzept. Die Johanniter haben erkannt: Schutz vorsexueller Gewalt ist nicht Aufgabe von Einzelnen, sondern geht allean. Der große Fachtag heute ist ein weiterer und wichtiger Schritt,das Konzept zu leben, weiterzuentwickeln und sich dazuauszutauschen."Das Kinderschutz-Konzept der Johanniter "Ich achte auf Kinder!"heißt das Motto der verbandsinternen Kampagne, die 2016 gestartetwurde. Heute ist das Konzept in allen Johanniter- Verbändenetabliert. Es richtet sich an alle ehren- und hauptamtlichenMitarbeitenden, insbesondere an Führungskräfte. Ziel ist es,Kinderschutz in allen Bereichen und auf allen Ebenen fest zuverankern. "Verhält sich ein Kind auffällig oder wirkt verletzt oderverwahrlost, soll jeder wissen, was zu tun ist und einenAnsprechpartner bei Fragen und Unsicherheiten finden", so JürgenSchill, stellvertretender Bereichsleiter Bildung und Erziehung in derBun¬desgeschäftsstelle.Das Konzept beinhaltet:- Verbindliche Prozesse im Qualitätsmanagementsystem- Standardisierte Schulungen von Mitarbeitenden- Präventive Elemente- BeschwerdeverfahrenZur Unterstützung der Verbände vor Ort wurde in jedemLandesverband der Johanniter eine Fachstelle eingerichtet.Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt bundesweit 410Kindertagesstätten und betreut darin mehr als 28.000 Kinder. 158Ganztagsschulen werden im Rahmen der Schulsozialarbeit unterstützt.In 47 Jugendzentren bieten die Johanniter Kindern und Jugendlichennach der Schule ein Freizeitangebot an. Auch in vielen weiterenDienstleistungsbereichen begegnen sich Mitarbeitende und Kinder undJugendliche: im Fahrdienst zur Schule, in der Flüchtlingshilfe oderim Rettungsdienst. Allein in der Johanniter-Jugend, dem Jugendverbandder Johanniter-Unfall-Hilfe, engagieren sich mehr als 13.000Jugendliche.Mehr Informationen über das Kinderschutz-Konzept der Johanniterfinden Sie hier: www.johanniter.de/kinderschutz.Pressekontakt:Juliane FlurschützPressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V.BundesgeschäftsstelleLützowstraße 9410785 BerlinTel. 030 26997-361Fax 030 26997-359Mobil 0173 6193409juliane.flurschuetz@johanniter.dewww.johanniter-medien.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell