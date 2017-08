Icertis von Sanofi zur digitalen Umgestaltung seines Vertragswesens ausgewählt

Gewinn des Großkunden setzt das Momentum von Icertis mit denweltweit besten Pharmaunternehmen fortBellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis(https://www.icertis.com/), der führende Anbieter vonEnterprise-Vertragsmanagement in der Cloud, gab heute bekannt, dassSanofi (http://en.sanofi.com/index.aspx), ein weltweit führender,integrierter Gesunheitskonzern mit Niederlassungen in mehr als 100Ländern, die Icertis Contract Management (ICM) Plattform (https://www.icertis.com/contract-lifecycle-management-platform/specialized-solutions/) als Grundlage für sein Vertragswesen ausgewählt hat. DieICM-Plattform wird dazu beitragen, die Vertragsprozesse von Sanofineu zu gestalten und zu rationalisieren, um eine erhöhteGeschäftsgeschwindigkeit zu erreichen und die Überwachung undStandardisierung für das gesamte Vertragswesen zu verbessern.In Bezug auf das Einhalten seiner Zusage zur Steigerung derGeschäftseffizienz und der Mindierung von Risiko kam Sanofi zu demSchluss, dass das Unternehmen die Grundlage seines Vertragswesensumgestalten muss. Sanofi wählte die Icertis-Plattform aufgrund ihrerBenutzerfreundlichkeit, welche die Annahme erhöhen und dieVertragsabschlussgeschwindigkeit verbessern wird. Ein weiterer Grundwar die Kompatibilität der Plattform mit vielen Vertragsarten, waseine größere Transparenz bietet und das Risikomanagement unterstützt."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sanofi, einemUnternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden Tag einenwahren Unterschied im Leben der Menschen zu machen", sagte SamirBodas, Mitbegründer und CEO von Icertis. "Weltweite Unternehmen wieSanofi streben nach der Umgestaltung ihrer gewerblichen Grundlage undbetrachten Verträge als wertvolle Vermögenswerte und nicht alsstatische Dokumente, was ein entscheidendes Element bei dieserUmgestaltung ist. Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit Sanofiim Rahmen von dessen Neuerfindung von Vertragsmanagement für diedigitale Ära."Die intelligenten Risikomanagement-Fähigkeiten derIcertis-Plattform ermöglichen es Unternehmen, Risiken zuidentifizieren, zu bewerten und automatisch zu mindern, währendregionale Variationen im Workflow und Unterstützung für mehrereSprachen es Unternehmen erlauben, die Einhaltung gesetzlicherVorschriften weltweit zu überwachen."Von allen Informationsgütern in einem Unternehmen ist nichtsgrundlegender oder geschäftskritischer als der Vertrag", sagte PierreMitchell, Chief Research Officer und Managing Partner von SpendMatters. "Ein Vertrag ist das ultimative kommerzielleAufzeichnungssystem, und da Wertschöpfungsketten zunehmendkomplizierter und ausgelagert werden, muss die erforderlichegeschäftliche Agilität in kommerzielle Agilität umgesetzt werden. InAnbetracht unserer Analyse des Produkts scheint Icertis gutpositioniert zu sein, um großen Unternehmen zu dienen, die auf derSuche nach einem umfangreichen und flexiblen Contract LifecycleManagement Support sind."ICM wird jetzt von 4 der Top-7 Pharmaunternehmen eingesetzt,darunter Roche, AbbVie und jetzt Sanofi. Im März veröffentlichte dasUnternehmen zudem ein Upgrade für seine Lösung Icertis Clinical TrialAgreement and Budgeting (https://www.icertis.com/news/icertis-extends-leadership-in-pharmaceutical-market-with-update-to-clinical-trial-agreement-and-budgeting-solution/) zur Verbesserung desVertragsmanagement von klinischen Studien.Weitere Informationen über die Icertis Contract ManagementPlattform finden Sie unter www.icertis.com.Informationen zu IcertisIcertis, der führende Anbieter beim Vertragsmanagement in derCloud für Unternehmen, löst die schwierigsten Probleme desVertragsmanagements auf der am einfachsten zu verwendenden Plattform.Icertis unterstützt Unternehmen bei der Umgestaltung ihrergeschäftlichen Grundlagen, indem es für eine bessere Compliancesorgt, die Verwaltungspraxis verbessert, Risiken mindert und dieBenutzerproduktivität steigert, wodurch die Kapitalrendite (ROI)maximiert und die Wertschöpfung im gesamten Unternehmen beschleunigtwird. Die Icertis Contract Management (ICM-)Plattform wird von übereiner Million Benutzern in Unternehmen wie 3M, Becton Dickinson,Cognizant, Daimler und Microsoft zur Verwaltung von über 3,5Millionen Verträgen in mehr als 40 Sprachen und in über 90 Ländernverwendet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.icertis.com.Icertis Medienkontakt:Brian GibbsBarokas Public Relations für Icertisicertis@barokas.com973-713-4709Logo - http://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpgOriginal-Content von: Icertis, übermittelt durch news aktuell