Icertis sichert sich 25 Millionen USD in Serie-C-Finanzierung

Aktuelle Finanzierungsrunde schließt Jahr mit Hyperwachstum undFestigung der Führungsposition im Vertragsmanagement für Unternehmenab; Finanzmittel zur Beschleunigung von F&E und globaler ExpansionBellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis, der führendeAnbieter von Vertragsmanagement für Unternehmen(https://www.icertis.com/contract-management-software/) in der Cloud,verkündete heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde über 25 MillionenUSD, geführt von der B Capital Group mit Super Pro-Rata-Beteiligungvon den bestehenden Investoren Ignition Partners, Greycroft inPartnerschaft mit e.ventures und Eight Roads Ventures. DieseFinanzierungsrunde bringt die Gesamtfinanzierung von Icertis auf 46Millionen USD und folgt auf ein richtungsweisendes Jahr für dasUnternehmen.Seit der Serie-B-Finanzierung im März 2016 hat Icertis weiterhinGroßkunden wie 3M und Daimler gewonnen und sein Managementteam miterfahrenen Führungskräften für Cloud-Software erweitert. DasUnternehmen wurde sowohl von Gartner (https://www.icertis.com/news/gartner-names-icertis-as-a-vendor-to-watch-in-new-report-on-erp-markets-inflection-point/) als auch Forrester (https://www.icertis.com/news/icertis-named-leader-scores-5-5-product-strategy-customer-references-recent-contract-lifecycle-management-analyst-report/) als Leader inseiner Kategorie gewürdigt und von Glassdoor als einer der Top-50Arbeitgeber unter den privaten Cloud-Unternehmen eingestuft."Wenn ein marktführendes Unternehmen jedes Jahr seinen Umsatzverdoppelt und einen positiven Cashflow beibehält, dann ist dies einäußerst attraktives Investment. Icertis verändert derzeit den 6Milliarden USD starken Markt für Vertragsmanagement, indem Verträgein strategische Aktiva umgewandelt werden und es den Unternehmenermöglicht, neue Quellen der Wertschöpfung zu finden, währendgleichzeitig das Risiko vermindert wird", sagte Raj Ganguly,Mitgründer und Partner der B Capital Group. "Wir bei B Capitalglauben, dass es eine großartige Chance ist, differenzierteTechnologieunternehmen wie Icertis mit globalen Marktführern zuverbinden.""Die Kundenerfolge, die wir mit Icertis erreicht haben, darunterDaimlers kürzliche Entscheidung für den Einsatz der Icertis ContractManagement (ICM) Plattform auf Microsoft Azure, sind ein positivesZeugnis für die Icertis-Lösung und deren strategische Eignung fürunsere Cloud-Plattform", sagte Steven Guggenheimer, Corporate VicePresident von Microsofts Developer eXperience & Evangelism (DX)Gruppe. "Zusammen helfen wir Kunden, mit dem beschleunigten Tempo derGeschäftswelt Schritt zu halten."Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde wird Icertis seineF&E-Investition in die ICM-Plattform voranbringen, um weiterhin dieschwierigsten Herausforderungen im Vertragsmanagement auf der ameinfachsten zu nutzenden Plattform zu meistern. Das Unternehmen wirdebenfalls sein Personal in Seattle, San Jose, Pune und Stuttgartverdoppeln und seine physische Präsenz mit neuen Büros in denVereinigten Staaten und Europa ausbauen."Im heiß umkämpften Wettbewerbsumfeld von heute erkennenzukunftsorientierte Unternehmen zunehmend die Notwendigkeit, ihreGeschäftsgrundlage zu transformieren, und zwar mit einer wirklichunternehmensweiten Vertragsmanagement-Plattform", sagte Samir Bodas,Mitgründer und CEO von Icertis. "Wir freuen uns sehr über diePartnerschaft mit B Capital, während wir auf unser Ziel hinarbeiten,die weltweit führende Plattform für Vertragsmanagement zu werden."Laut Branchenstudien können Unternehmen durch ein effektiveresVertragsmanagement ihren Ertrag um 9 % steigern und dieBeschaffungskosten um 13 % verringern. Die Icertis ContractManagement (ICM) Plattform (https://www.icertis.com/contract-lifecycle-management-platform/specialized-solutions/) optimiert den gesamtenLebenszyklus für alle Arten von Verträgen auf Käufer- undVerkäuferseite und im Unternehmen, während sie gleichzeitig tiefereErkenntnisse liefert, um Risiken zu vermeiden und neueWertschöpfungsquellen zu finden.Für weitere Informationen über die Icertis Contract ManagementPlattform besuchen Sie bitte www.icertis.com.Über IcertisIcertis ist der führende Anbieter von Vertragsmanagement in derCloud für Unternehmen. Icertis Contract Management (ICM) ist eineinnovative, einfach zu nutzende Plattform, die in hohem Maßekonfigurierbar ist und sich kontinuierlich den komplexengeschäftlichen Anforderungen anpasst. ICM wird derzeit von Kunden, zudenen 3M, ABB, AbbVie, Becton Dickinson, Cognizant, Daimler,Microsoft und Roche zählen, für die Verwaltung von über 2,5 MillionenVerträgen von mehr als 750.000 Anwendern in über 90 Ländern und mehrals 40 Sprachen genutzt. Mit seinem intelligenten Workflow undintegrierten Analysen bietet ICM kontinuierlichen vertragsbezogenenEinblick und erstklassiges Vertragsmanagement. Kunden können mitHilfe von ICM ihre Compliance erhöhen, die Verwaltungspraxisverbessern, Risiken mindern und die Benutzerproduktivität steigern.Damit wird die Investitionsrentabilität (ROI) maximiert und dieWertschöpfung im gesamten globalen Unternehmen beschleunigt. WeitereInformationen finden Sie unter www.icertis.com.Icertis Medienkontakt:Bailey FoxBarokas Public Relations für Icertisicertis@barokas.com+1-206-264-8220Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpgOriginal-Content von: Icertis, übermittelt durch news aktuell