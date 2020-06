Icelandair hebt mit Öffnung der isländischen Grenzen wieder ab (FOTO)

Reykjavík, Island (ots) - Die Fluggesellschaft bereitet sich darauf vor, heute den ersten Flug von Deutschland nach Island nach der Abriegelung zu begrüßen.Da die Grenzen Islands heute wieder für internationale Reisende geöffnet werden, wird um 14 Uhr der erste Icelandair-Flug von Deutschland nach Island nach der Sperrung vom Flughafen Frankfurt zum internationalen Flughafen Keflavik starten. Ab morgen, dem 16. Juni, werden dann auch die Flüge von den Flughäfen Berlin-Tegel und München wieder aufgenommen.Island gelang es Anfang des Jahres, das Coronavirus einzudämmen, und erhielt weltweite Anerkennung für seinen Erfolg bei der Abflachung der Kurve, wodurch diese Grenzöffnung - eine der ersten der Welt - möglich wurdeIcelandair arbeitet eng mit dem internationalen Flughafen Keflavik und dem isländischen Fremdenverkehrsamt zusammen, um zu gewährleisten, dass Touristen sicher in das Land ein- und ausreisen und alles genießen können, was es zu bieten hat. Besucher werden keine Schwierigkeiten haben, Abstand von anderen zu halten und gleichzeitig die weite und spektakuläre Landschaft des Landes zu genießen - und da das ganze Land offen ist, können sie auch die isländische Kultur und Küche sowie das pulsierende Nachtleben von Reykjavík genießen.Zu dieser Neuigkeit sagte Birna Osk Einarsdottir, Chief Commercial Officer von Icelandair: "Wir freuen uns, dass Island eines der ersten Länder ist, das sich der Welt und den Reisenden auf diese Weise wieder öffnet.Island ist der ideale Ort für einen Besuch in dieser Zeit - es ist sicher, sauber, gesund und weitläufig, mit einer kleinen Bevölkerung und einer wunderschönen Natur und Wildnis.Wir haben bei Icelandair eine Reihe neuer Maßnahmen zur Vorbereitung auf die ersten Wochen des Fliegens nach COVID 19 eingeführt, um sicherzustellen, dass alle Passagiere sicher sind und sich wohl fühlen, wenn sie mit uns fliegen. Wir sind bereit, wenn Sie es sind - und freuen uns darauf, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen".Sicheres Reisen mit IcelandairIn Zusammenarbeit mit Experten und isländischen Gesundheitsbehörden befolgt Icelandair strenge Richtlinien für Hygiene, Gesundheit und Sicherheit. Die Fluggesellschaft hat eine Reihe neuer Maßnahmen eingeführt, um die Sicherheit ihrer Passagiere und Besatzung zu gewährleisten. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten, auf der Website von Icelandair oder in diesem Video über das neue Reiseerlebnis.Darüber hinaus haben die Kabinenmitglieder der Icelandair Zugang zu MedAire, dem weltweit führenden Anbieter von medizinischer Beratung während des Fluges, falls während des Fluges Symptome medizinischer Probleme oder Notfälle auftreten sollten. Icelandair war die erste Fluggesellschaft der Welt und ist bis heute die einzige Fluggesellschaft in Europa, die die MedAire-Anwendung eingeführt hat. Die App unterstützt die Besatzung bei der Durchführung von Patientenbeurteilungen während des Fluges, um ihre Behandlung zu beschleunigen und ihre Symptome den MedAire-Ärzten am Boden mitzuteilen.Vor dem Bording- Alle Icelandair-Kioske, Check-in-Schalter, Türklinken, Handläufe und andere Berührungspunkte werden mehrmals täglich desinfiziert. Handdesinfektionsmittel sind an den Kiosken und Check-in-Schaltern erhältlich. - Es wird empfohlen, dass alle Fluggäste während ihres Aufenthalts auf dem Flughafen Gesichtsmasken tragen. - Vorübergehend dürfen die Passagiere nur ein persönliches Handgepäck mit an Bord nehmen, das unter den Sitz vor ihnen passen muss. Alle genehmigten Handgepäckstücke werden kostenlos eingecheckt. - Nutzen Sie die Icelandair-App oder checken Sie online ein, um Ihre Bordkarte zu erhalten; dies gewährleistet eine kontaktlose Reise durch das Terminalgebäude und ins Flugzeug.An Bord- Bildschirme, Sicherheitsgurte und -schnallen, Ablagetische, Armlehnen und Jalousien, Lichtschalter und Luftzirkulationssteuerungen, Kopfstützen, Schließfächer und Toiletten werden alle desinfiziert, bevor die Passagiere einsteigen. - Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder müssen auf Icelandair-Flügen ab dem 15. Juni vom Einsteigen der Passagiere bis zum Verlassen des Flugzeuges eine Gesichtsmaske tragen. Die Masken können beim Essen und Trinken abgenommen werden. - Die Passagiere werden gebeten, beim Einsteigen die Zwei-Meter-Distanzregel einzuhalten und nach dem Einsteigen sofort Platz zu nehmen. - Um den Kontakt zwischen Passagieren und Besatzungsmitgliedern zu minimieren, ist der Service an Bord beschränkt. Die Wasserflaschen der Passagiere können während des Fluges nicht nachgefüllt werden, aber die Passagiere erhalten beim Einsteigen eine Wasserflasche. - Die Icelandair-Flugzeuge sind mit HEPA-Filtern (High Efficiency Particulate Air) ausgestattet, was bedeutet, dass die Luftversorgung an Bord immer frisch ist. Sie wird alle zwei bis drei Minuten umgewälzt, da sie 20 bis 30 Mal pro Stunde eine Reihe von Filtern durchläuft. Dies sind die gleichen Filter, die auch in den Operationssälen von Krankenhäusern verwendet werden.ÜBER ICELANDAIRIcelandair ist die nationale Fluggesellschaft von Island. Seit ihrer Gründung im Jahr 1937 hat Icelandair ihr Streckennetz stetig erweitert und dabei die einzigartige geographische Lage Islands als Drehscheibe auf halbem Weg zwischen Europa und Nordamerika genutzt. Im Jahr 2019 beförderte Icelandair 4,7 Millionen Passagiere zu 42 Zielen in Europa und Nordamerika.Icelandair ist Teil der Icelandair-Gruppe, die auch eine regionale Fluggesellschaft in Island, ein Luftfracht- und Logistikgeschäft sowie Flugzeugleasing und Beratungs- und Reisedienstleistungen betreibt. Die Icelandair Group ist an der Nasdaq Iceland notiert.Pressekontakt:FleishmanHillard Germany GmbH | Sonia Mehrotra | sonia.mehrotra@fleishman.com | +49-69-405702-265Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60743/4623757OTS: IcelandairOriginal-Content von: Icelandair, übermittelt durch news aktuell