Ibuprofen: Schmerzmittel wird knapp

Berlin (ots) - Ibuprofen gehört zu den am häufigsten eingesetztenArzneimitteln in Deutschland. Doch jetzt droht bei dem Schmerzmittelein Engpass, der die bisherigen Lieferschwierigkeiten in den Schattenstellen könnte, berichtet der Branchendienst APOTHEKE ADHOC.Nur sechs Fabriken stellen Ibuprofen für den gesamten Weltmarkther. Im BASF-Werk in Bishop im US-Bundesstaat Texas wurde dieProduktion des Wirkstoffs jetzt vorerst eingestellt. Eigentlichsollte die Anlage im ersten Quartal erweitert werden, dochstattdessen steht wegen technischer Probleme jetzt alles still. DerAusfall wird möglicherweise drei Monate dauern.In welcher Größenordnung sich der Ausfall auf den deutschen Marktauswirkt, ist bislang nicht bekannt. Das Werk ist mit einer Kapazitätvon rund 5000 Tonnen pro Jahr einer der führenden Produzenten vonIbuprofen weltweit. Die anderen Rohstofflieferanten produzierenbereits am Anschlag. Je zwei Fabriken gibt es in China, Indien und inden USA.Die ersten Pharmafirmen suchen bereits händeringend nachZwischenhändlern, die ihnen noch Wirkstoff oder fertig produzierteWare vermitteln können. Weil die Nachfrage nach dem Schmerzmittelseit Jahren steigt, haben die Lieferanten ihre Kapazitäten deutlichhochgefahren. BASF will in Ludwigshafen sogar eine neueProduktionsstrecke bauen, diese soll jedoch erst 2021 in Betriebgehen.Mit 27 Millionen Verordnungen auf Rezept sowie 51 Millionenverkauften Packungen in der Selbstmedikation ist Ibuprofen daswichtigste Schmerzmittel in Deutschland. Der Wirkstoff hat andereSubstanzen wie Acetylsalicylsäure und Paracetamol abgelöst und wirdzunehmend auch in Kombinationspräparaten gegen Erkältungen undSchmerzcremes verarbeitet. Insgesamt hat sich der Absatz in denvergangenen Jahren fast verdoppelt.