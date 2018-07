Ibstock: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Per 20.07.2018 wird für die Aktie Ibstock am Heimatmarkt London der Kurs von 277,6 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Baumaterialien".Nach einem bewährten Schema haben wir Ibstock auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Ibstock-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Ibstock-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 308,63 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 11,18 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (277,6 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ibstock somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

