Ibstock: War das schon alles?

Der Kurs der Aktie Ibstock steht am 25.03.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 242 GBP. Der Titel wird der Branche "Baumaterialien" zugerechnet.

Die Aussichten für Ibstock haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Ibstock hat mit einer Dividendenrendite von 3,69 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Baumaterialien"-Branche beträgt +1,03. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ibstock-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ibstock-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (292,71 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 242 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ibstock eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ibstock wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Ibstock auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.