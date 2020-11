Ibstock: Das muss man erstmal verdauen!

Für die Aktie Ibstock aus dem Segment "Baumaterialien" wird an der heimatlichen Börse London am 03.11.2020, 23:32 Uhr, ein Kurs von 147.8 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ibstock entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Ibstock-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ibstock vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 198,5 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 34,3 Prozent erzielen, da sie derzeit 147,8 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Ibstock nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Baumaterialien. Der Unterschied beträgt 0,67 Prozentpunkte (2,01 % gegenüber 2,68 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ibstock konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Ibstock auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

