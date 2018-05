Iberdrola S.A. Aktie: Die langfristigen Ziele sind klar definiert

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Iberdrola hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Die unvorteilhaften Wetterbedingungen in Spanien und Großbritannien belasteten die Ertragslage ebenso wie die Liberalisierung des Marktes in Großbritannien und höhere Kosten für Effizienzsteigerungen und Übernahmen. Unter dem Strich verdiente Iberdrola immerhin noch 2,8 Mrd €, was einer zufriedenstellenden Umsatzrendite von 9,0% entsprach. Dazu trug allerdings auch die Steuerreform in den USA bei. Das operative ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.