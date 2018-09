Iberdrola-Chef Galán erwartet Energiewende in ganz Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

Berlin (ots) - "Das Zeitalter der Subventionen für erneuerbareEnergien geht zu Ende", sagt der CEO des spanischen Stromriesen im'Capital'-InterviewBerlin, 19. September 2018 - Der Chef des spanischen EnergieriesenIberdrola, Ignacio Galán, sagt Europa den baldigen Ausstieg aus derKohleverstromung voraus. Der Wandel hin zu erneuerbarenEnergiequellen werde "viel schneller gehen, als wir uns das heutevorstellen", erklärte Galán im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin'Capital' (Ausgabe 10/2018, EVT 20. September). "Wenn wir in Europaim Jahr 2030 noch immer Mengen Strom in Kohlekraftwerken erzeugen,haben wir etwas falsch gemacht." Auch in Deutschland gebe es deneindeutigen Willen, sich von der Kohle zu verabschieden.Für die europäische Energiewende sprächen nur politische, sondernauch wirtschaftliche Gründe, sagte Galán: "Das Zeitalter derSubventionen für erneuerbare Energien geht zu Ende. Wenn wir heuteein neues Kohlekraftwerk bauen würden, wäre das viel teurer, alsstattdessen einen Windpark oder ein Solarfeld mit der gleichenStromproduktion zu bauen." Galán (68) leitet Iberdrola seit 17 Jahrenund hat das Unternehmen aus dem baskischen Bilbao sukzessive zu einemder wichtigsten Player am europäischen Energiemarkt gemacht. Miteinem Börsenwert von zurzeit mehr als 40 Milliarden Euro istIberdrola der drittgrößte Stromkonzern des Kontinents und zugleichder größte Erzeuger von Windstrom. Ende Oktober wird das baskischeUnternehmen offiziell seinen ersten Offshore-Windpark Wikinger vorder Küste Rügens eröffnen.Anders als viele hiesige Strom-Manager schwärmt Galán von derdeutschen Energiewende: "Deutschland hat drei große Vorzüge:Sicherheit, Stabilität und Berechenbarkeit. Bei ihnen macht der Staatein Konzept für die Energiewende. Ist all das einmal verankert, gibtes einen klaren regulatorischen Rahmen. Und auf diese Vorgaben könnensich langfristig orientierte Investoren wie wir dann genaueinstellen." Die deutsche Politik sei viel zuverlässiger als etwa diespanische. Und: "Nichts brauchen wir weniger als Unsicherheit." Vorwenigen Monaten hat sich Iberdrola den Zuschlag für den Bau zweiweiterer Hochsee-Windparks in der Ostsee gesichert. "Da kann manviele Kilometer ins Meer hinausgehen, so stören die Windräderniemanden."Deutschland habe beste Aussichten, zum großen Profiteur desweltweiten Umbruchs zu werden, sagte Galán: "Die Umsetzung derEnergiewende wird der deutschen Industrie gute Geschäfte bescheren.Transformatoren, Turbinen, Elektronik: Überall ist Deutschland vorne.Das hat viele Arbeitsplätze geschaffen."Versöhnlich äußerte sich der Konzernchef zum Dauerstreit mitSiemens über den Windanlagen-Hersteller Siemens Gamesa, dervergangenes Jahr aus der Fusion der Windsparte von Siemens mit derIberdrola-Tochter Gamesa hervorging. Die Zahlen nach der Fusion seien"am Anfang dramatisch schlecht" gewesen, sagte Galán, "darüber könnenwir nicht hinwegsehen." Iberdrola habe mittlerweile aber einigeVerbesserungen durchgesetzt: "Niemand will die Scheidung."Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital'Tel. 030/220 74-5125E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell