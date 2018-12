Ian Taylor stößt als Head of Advisory Services zu Galaxy Digital

New York (ots/PRNewswire) -Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) ("GalaxyDigital" oder das "Unternehmen"), eine diversifizierte Handelsbankmit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitaleVermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert hat, gabheute bekannt, dass Ian Taylor als Head of Advisory Services in dasUnternehmen eingetreten ist. In dieser Rolle ist Taylorverantwortlich für die Weiterentwicklung und den Ausbau einesqualifizierten Beraterteams, dessen Dienste Unternehmensberatung,Kapitalbeschaffung sowie Fusions- und Übernahmebetreuungen umfassen.Mike Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital, kommentierte:"Die Beratertätigkeit im Markt für digitale Vermögenswerte hat sichim letzten Jahr enorm weiterentwickelt.Blockchain-Technologie-Unternehmen wachsen und werden komplexer -dementsprechend entwickeln sich auch die Bedürfnisse weiter. Zudemwird zunehmend deutlich, welche Chancen sich bieten, wenn für einengrößere Bandbreite von Finanzierungen eine "digitale Verpackung"angewendet wird. Der Werdegang und Hintergrund von Ian und seinebisher gezeigten Leistungen als leitender Berater von globalenUnternehmens- und institutionellen Kunden passen optimal zu unsererStrategie, unseren Kunden nur die beste Beratungsqualitätanzubieten".Vor seiner Station bei Galaxy Digital verbrachte Taylor über 18Jahre bei Goldman Sachs, wo er verschiedenen Positionen mitzunehmender Verantwortung in globalen Kapitalmärkten innehatte. Erverfügt über umfangreiche Erfahrung als Teamleiter in den USA, Kanadaund Lateinamerika und hat tiefgreifende Expertise bei der Beratungvon Large-Cap-Unternehmen, Staatsfonds- und Regierungskunden,Privatpersonen sowie von institutionellen Investoren, Familien- undEinzelinvestoren."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mike und seinem Teambei Galaxy Digital", sagte Taylor. "Wir befinden in einer wichtigenPhase in der Entwicklung von digitalen Vermögenswerten und derBlockchain-Technologie, die zahlreiche Möglichkeiten bietet. Ich binzuversichtlich, dass das Team um Mike und die Plattform, die GalaxyDigital aufgebaut hat, dazu führt, dass wir eine führende Stellung inder Branche einnehme werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mitunserem Team und den Geschäftspartnern unsere Strategie umzusetzen".Informationen Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einemumfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Vermögenswerte unddie Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Das Team von GalaxyDigital verfügt über extensive Erfahrung in den Bereichen Investment,Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations, Asset-Management undBlockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit viereigenständige Geschäftsbereiche: Handel, Asset-Management, PrincipalInvestment, und Beratung. CEO und Gründer von Galaxy Digital istMichael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New YorkCity und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf denCaymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey.Weiterführende Informationen zu Galaxy Digital finden Sie unterhttp://www.galaxydigital.io. Solche Aussagen sind an Wörtern wie "möglicherweise","wird", "sollte", "erwarten", "voraussehen", "prognostizieren","schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "glauben" (bzw. derenNegationen) und ähnlichen Begriffen zu erkennen. Aufgrundverschiedener Risiken und Unsicherheiten (einschließlich derMarktbedingungen, behördlicher Entwicklungen und den untenangegebenen), können sich die tatsächlichen Ereignisse oderErgebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagenenthaltenen Informationen unterscheiden. Verlassen Sie sich dahernicht auf solche zukunftsbezogenen Aussagen. AusführlicheInformationen zu den mit Galaxy Digital verbundenen Mutmaßungen,Risiken und Unsicherheiten sind in den Einreichungen von GalaxyDigital bei der kanadischen Börsenaufsicht unter http://www.sedar.comzu finden. Diese Risiken umfassen auch die in der Benachrichtigungzur jährlichen und besonderen Versammlung der Aktionäre und demRundschreiben der Geschäftsleitung vom 14. Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell