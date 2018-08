Lübeck (ots) - Am 27. September 2018 kommen Shakespeare-Fans mitder Live-Übertragung des Theaterstücks "King Lear" im CineStar vollauf ihre Kosten.Live aus dem Londoner West End Theatre, live bei CineStar auf dergroßen Leinwand: Der legendäre Schauspieler Sir Ian McKellen (bekanntaus "Der Herr der Ringe" und "X-Men") fasziniert am Donnerstag, den27. September um 20:00 Uhr als "King Lear" in der weltweit gefeiertenNeuinszenierung von Regisseur Jonathan Munby. Tickets für dieLive-Übertragung in HD und mit deutschen Untertiteln sind an derKinokasse und online unter www.cinestar.de erhältlich. Der Vorverkaufhat bereits begonnen; aufgrund der großen Nachfrage sind leider keineReservierungen möglich.Die moderne Neuerzählung von "King Lear" ist inszeniert vonJonathan Munby und beweist ihre Strahlkraft in allen Facetten: sanftund gewaltsam, bewegend und schockierend. Das Stück ist eineProduktion des Chichester Festival Theatre, das für seine immerrestlos ausverkauften "King Lear"-Vorstellungen mit Weltstar IanMcKellen von Publikum und Kritikern gefeiert wurde. Jetzt zieht dieInszenierung von Shakespeares Drama für eine Spielzeit ins LondonerWest End Theatre."King Lear" von Shakespeare gilt vielen als beste Tragödie, diejemals geschrieben wurde: Im Zentrum der Handlung stehen zweialternde Väter - der eine König (Ian McKellen), der andere seinRatgeber -, die beide ihre sie liebenden Kinder verstoßen. IhreBlindheit entfacht einen wahren Tornado aus erbarmungslosem Ehrgeizund Verrat, als Familie und Staat in einen gewaltsamen Machtkampfgerissen werden.Folgende CineStar-Kinos zeigen die Live-Übertragung desTheaterstücks in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln am 27.September 2018 um 20:00 Uhr, Länge ca. 220 Minuten, FSK 0:Augsburg, Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei,Sony Center, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen,Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen,Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt,Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen,Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück,Rostock Capitol, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen, Weimar,WildauPressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell