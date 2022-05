Iamgold Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Iamgold, ein Unternehmen aus dem Markt "Gold", notiert aktuell (Stand 12:23 Uhr) mit 2.71 CAD beinahe gleich (-0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Nach einem bewährten Schema haben wir Iamgold auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Iamgold sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 2 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Iamgold. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 3,66 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 34,92 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 2,71 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Iamgold ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Iamgold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 80,97, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Iamgold in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 8 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

