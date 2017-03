Mainz (ots) -Ab Sonntag, 26. März 2017, 22.00 Uhr, zeigt das ZDF drei neueFolgen der Krimireihe "Jack Taylor". Schauspieler Iain Glen ("Game ofThrones") stellt erneut den raubeinigen Privatdetektiv Jack Taylormit sanfter Seele dar, der in der irischen Küstenstadt Galwayrätselhaften Mordfällen auf der Spur ist. Ab dieser Staffel sind neudabei: Siobhán O'Kelly, die die Rolle der Kate Noonan übernommen hat,sowie Jack Monaghan, der Jacks Assistent Darragh Noonan spielt. DieFilme der deutsch-irischen Koproduktion basieren auf denpreisgekrönten Romanen des irischen Autors Ken Bruen. Alle dreiFolgen sind vorab, auch in der englischen Originalfassung, in derZDF-Mediathek zu sehen.In der Auftaktfolge "Auf dem Kreuzweg" bittet Kommissarin KateNoonan ihren engen Freund Jack Taylor um Hilfe: Mitten in Stadt wurdeein junger Mann gekreuzigt. Dessen Eltern sind mit den Ermittlungender Polizei nicht einverstanden. Jack soll bei der Suche nach demMörder helfen. Ist blinde Rache oder religiöser Wahn der Hintergrundder Tat? Ein erster Verdacht legt nahe, dass der Fall mit demuntergetauchten Bruder des Opfers in Zusammenhang steht. Dieser hattevor Jahren bei einem tragischen Autounfall eine Frau getötet. Fürseine Recherchen bekommt der Privatdetektiv von unerwarteter SeiteUnterstützung: Kates Cousin Darragh, der wohl mit Abstand englischsteIre, den Jack je getroffen hat, wird sein Assistent.https://www.zdf.de/serien/jack-taylorhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/ZDFFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/jacktaylorAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell