"I'm Lucky I'm Luke": SAT.1 bringt das Live-Programm von Luke Mockridge im April ins TV

Unterföhring (ots) - 14.000 Zuschauer in der Kölner Lanxess Arena,10.000 Zuschauer in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen, 10.000Zuschauer in der Dortmunder Westfalenhalle. Mit seinem Bühnenprogramm"I'm Lucky I'm Luke" begeistert Luke Mockridge in 165 Live-Showsallein in den letzten zwei Jahren ganz Deutschland. SAT.1 zeigt dasLive-Programm des Entertainment-Multitalents am Freitag, 28. April,um 20.15 Uhr, zum ersten Mal im TV."Die Gummibärenbande", "Barbie Girl" oder "Pokémon"In "I'm Lucky, I'm Luke" nimmt Luke Mockridge seine Fans mit aufeine Zeitreise durch die 90er Jahre, die garantiert witzigeFlashbacks beschert, und holt damit nicht nur die "GenerationHashtag" ab. Seine Standup-Show ist eine Hommage an die Kindheit,Schulzeit und Jugend - und mehr als Comedy: Mit vollem Körpereinsatz,Wortwitz, Spontaneität und musikalischen Gesangs-Einlagen am Klavieroder der Gitarre - eine Acoustic-Version des Oasis-Klassikers"Wonderwall" inklusive - macht das Entertainment-Multitalent "I'mLucky, I'm Luke" zu einer unvergesslichen Party.HintergrundMit seiner Comedy-Show "Luke-Die Woche und ich" punktet er seit2015 mit Topquoten von bis zu 15,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).Ab dem 5. Mai präsentiert Luke Mockridge seine erste Primetime-Show"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" in SAT.1.Das Live-Bühnenprogramm von Luke Mockridge "I'm Lucky I'm Luke",am Freitag, 28. April, um 20.15 Uhr, in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell